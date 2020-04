Grande Fratello Vip 2020/ Signorini batte Ilary Blasi nonostante Antonella Elia

Il Grande Fratello Vip 2020 è promosso o bocciato? Questa è la domanda che ci sta assillando ormai dall’8 gennaio scorso quando questa lunga avventura è iniziata non solo per i vip in casa ma anche per gli italiani che hanno continuato a seguirli nonostante tutto quello che è successo. Alcuni lo hanno fatto solo per offendere i vip “rei” di stare al sole e divertirsi mentre altri, nel mondo reale, combattevano la loro battaglia, il restante pubblico lo ha fatto proprio per svagarsi un po’ prendendo le parti di uno o l’altro concorrente. E’ proprio questa divisione in squadre che ha permesso ai finalisti di essere tali ma anche ad Alfonso Signorini di finire alla gogna. Il conduttore ha saputo mettere insieme un’ottima squadra e battere Ilary Blasi nella finale con oltre il 23% di share in questa finale di ieri con quasi due punti in più rispetto all’edizione dello scorso anno, ma questo basterà per “perdonarlo” di alcuni peccati?

ALFONSO SIGNORINI HA TENUTO STRETTI I REMI DI UNA BARCA IN TEMPESTA

Alfonso Signorini ha tenuto i remi di una barca in tempesta e non era così scontato che sarebbe arrivato alla finale soprattutto quando hanno iniziato a venire alla galla le polemiche legate soprattutto ad Antonella Elia. Spesso e volentieri il conduttore che si è reso sempre paladino dei diritti dei più deboli ha deciso di sorvolare sul comportamento, spesso violento e provocatorio, di Antonella Elia graziandola. Proprio per questo il pubblico lo ha spesso attaccato sui social tanto da studiare un hashatag ad hoc per chiedere la sua cacciata dal programma che lui stesso ha firmato come autore, un imbuto che andato via via stringendo mettendo a rischio lo stesso rapporto che in questi anni il direttore ha costruito con i suoi fan. Alla fine comunque il pubblico ha vinto non ottenendo la sua abdicazione ma vedendo Antonella Elia uscire dal programma senza nemmeno arrivare sul podio, il resto è noia, almeno per adesso.



