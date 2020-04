Grande Fratello Vip 2020/ Sossio Aruta deluso: “Fuori tutti quelli che volevo”

Il Grande Fratello Vip 2020 si avvia verso il suo termine e Sossio Aruta è pronto ad alcuni spunti di riflessione su quelli che voleva fuori dalla casa. Ieri durante un momento di silenzio nella casa il calciatore sbotta: “Sono usciti tutti quelli che avrei voluto io in finale, coincidenza?”. Un chiaro riferimento al fatto che il pubblico l’abbia preso in simpatia seguendo anche i suoi sentimenti o volontà di far notare come i personaggi a lui scomodi lo fossero veramente? Sossio aggiunge: “Fernanda Lessa volevo uscisse ed è uscita, Licia Nunez altrettanto”. Dopo di loro arriva a Teresanna Pugliese, Antonio Zequila e Asia Valente. Ce l’ha soprattutto con quest’ultima che specifica: “Non mi ha mai chiamato col mio nome“.

Grande Fratello Vip 2020, un “viaggio” in Argentina

I concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2020 hanno avuto la possibilità di vivere una serata in stile prettamente argentino con una cena tipica del posto. La proposta è arrivata proprio dai ragazzi all’interno della casa e scatenato una festa a tema in stile argentino. Il menù ha visto la possibilità di assaggiare dei piatti tipici tra cui empanadas e dulce de leche. C’è qualcuno però fuori dalla casa più famosa della televisione che ha storto il naso. In un momento così delicato per il paese, e più in generale per tutto il mondo, è sembrata sgradevole e fuoriluogo la richiesta di fare una festa e di pretendere addirittura del cibo in particolare. Le polemiche continuano dunque a travolgere il programma che prossima settimana chiuderà i battenti per metterle tutte a tacere.



