Grande Fratello Vip 2020/ Antonella Elia sorprende tutti: “Licia? Purtroppo non è…”

Pesa l’uscita di ben tre concorrenti tutti d’un botto nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Le emozioni vissute nelle ultime ore sono tante e si ripensa al percorso fatto, anche in relazione agli ultimi eliminati. A stupire in modo particolare sono le riflessioni di Antonella Elia. Nonostante le numerose liti con Licia Nunez e le pesanti accuse che si sono lanciate l’un l’altra, la showgirl si dice scossa dalla sua eliminazione, soprattutto ora che sembrava esserci uno spiraglio di luce per il loro rapporto. La Elia, infatti, racconta che proprio poco prima di lasciare la Casa, Licia ha fatto un passo verso di lei. “Oggi mi ha parlato per la prima volta dopo un mese… – ha raccontato a Paola Di Benedetto – Oggi pomeriggio per la prima volta mi ha rivolto la parola… Purtroppo troppe cose non ci siamo dette… Però è andata così…”.

Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia fa un passo indietro con Licia Nunez dopo l’eliminazione

Il rammarico di Antonella Elia nei confronti di Licia Nunez e della sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 2020 è evidente e in qualche modo sorprende anche i telespettatori. D’altro canto è Paola Di Benedetto a cercare di rincuorarla, ricordandole che Licia “Dopo essere stata eliminata ha voluto parlare con te… – così ammette – Magari una volta finita qua avrete modo di chiarirvi…” Paola inoltre continua: “Ricordati che vi siete volute bene… Se c’è la volontà di chiarirvi troverete il modo se no ognuna per la sua strada…”. Antonella Elia sembra concordare con le parole dell’amica ed essere realmente desiderosa di avere un confronto pacifico e definitivo con la Nunez. Cosa accadrà una volta usciti dalla Casa? Antonella farà davvero questo passo verso Licia? C’è chi sul web teme sia tutta una strategia…



