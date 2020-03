Iva Zanicchi e Barbara D’Urso: “Antonella Elia indecente”/ “Al GF Vip ha deluso”

Barbara D’Urso e Iva Zanicchi condannano l’atteggiamento di Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip 2020. A scatenare la dura reazione della conduttrice di Pomeriggio 5 e della cantante è stato l’ultimo scontro tra la Elia e Valeria Marini nel corso del quale Antonella ha cercato di ferire la Marini parlando di “menopausa”. Un atteggiamento che non piace affatto ad Iva Zanicchi che, nel corso dell’ultima puntata de La Repubblica delle donne, non solo ha condannato Antonella, ma ha puntato il dito anche contro tutti quelli che le permettono di comportarsi così. “A lei viene perdonato tutto, a Clizia (Incorvaia ndr) non è stato perdonato niente” – commenta stizzita la Zanicchi. “La Elia che di solito è qui con noi e speriamo torni presto, si comporta in modo indecente e nessuno dice niente. Sta facendo di tutto eppure la scusano per quello che combina. Non va mica bene questa cosa qui”, conclude la Zanicchi.

BARBARA D’URSO: “ANTONELLA ELIA MI HA PROPRIO DELUSO”

Ancora più dura è Barbara D’Urso. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, la conduttrice ha mostrato le immagini della lite tra Antonella Elia e Valeria Marini schierandosi dalla parte della showgirl e condannando senza appello le parole pronunciare dall’ex vallettia di Mike Bongiorno. “Sono scioccata da questa storia della menopausa” – dice la D’Urso. “Questo è un ghettizzare le donne che vanno in menopausa che possono andarci a 30, 40, 50 e 60 anni. Con questa roba qui Antonella mi ha proprio deluso. Le voglio bene, ma questa storia della menopausa non si puù sentire. Anche perchè Antonellina, in menopausa, ci andiamo tutte prima o poi”, afferma la D’Urso. Poi conclude: “Ha mancato di sensibilità, non è stata elegante. Ci sono donne che sono costrette ad andare in menopausa perchè hanno problemi all’utero. Antonella ha fatto una cosa brutta davvero e basta. Per me è anche peggio dello spintone che ha dato a Valeria Marini la scorsa settimana“.

