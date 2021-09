Grande Fratello Vip 2021, Manuel Bortuzzo vincitore annunciato?/ Il pronostico

Pronostico Vincitore Grande Fratello Vip 2021

Il Grande Fratello Vip 2021 non è ancora iniziato, ma spuntano già i primi pronostici sul nome del probabile vincitore. Sono tanti i concorrenti con una storia forte alle spalle con cui riusciranno sicuramente a far breccia nel cuore, ma dai primi pronostici pare che il grande favorito per la vittoria finale possa essere Manuel Bortuzzo. Secondo le prime quote dei bookmakers, la vittoria di Manuel Bortuzzo è in pole. Il trionfo del nuotatore, rimasto paralizzato dopo una sparatoria, è quotata a 5.

Tuttavia, per i bookmakers, a vincere potrebbe essere anche una delle concorrenti più giovani del reality ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. La vittoria dell’ex protagonista di Uomini e Donne è quotata a 7.

Tutte le quote del probabile vincitore del Grande Fratello Vip 2021

A sorpresa, il Grande Fratello Vip 2021 potrebbe essere vinto da due ex gieffine come Raffaella Fico e Francesca Cipriani il cui trionfo è quotato a 8 così come quello di un’altra ex protagonista di Uomini e Donne ovvero Soleil Sorge. A 10 è quotata la vittoria di Aldo Montano e Manila Nazzaro mentre sono più lontani tutti gli altri concorrenti.

Si tratta, tuttavia, di quote provvisorie, destinate a cambiare nel corso delle settimane in base a quello che accadrà all’interno della casa. Tra i tanti concorrenti, infatti, occhio al modello egiziano Samy Youssef che con la sua stroria emozionerà tutto il pubblico, ma anche alla vere dive di quest’edizione del reality ovvero Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Il vincitore, dunque, sarà presente tra i nomi su citati?

