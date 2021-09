Grande Fratello Vip 2021, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: cast, ingresso in due serate? Oggi un eliminato?

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni prima puntata 13 settembre

I riflettori stanno per riaccendersi sulla casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, oggi, lunedì 13 settembre, Alfonso Signorini darà ufficialmente il via alla sesta edizione del reality che torna in onda sei mesi dopo l’edizione record vinta da Tommaso Zorzi. Sono tante le novità che il conduttore del Grande Fratello Vip 2021 annuncerà ai telespettatori di canale 5. Le prime riguardano il ruolo degli opinionisti. Se lo scorso anno, gli opinionisti erano Pupo e Antonella Elia, quest’anno, accanto a Signorini ci saranno due donne ovvero Adriana Volpe che è stata anche concorrente e Sonia Bruganelli. Con loro ci saranno anche due opinioniste popolari ovvero delle signore fan sfegatate del reality.

I veri protagonisti, però, saranno i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa dopo aver percorso la famosa passerella sulla quale, come svela in anteprima Davide Maggio, troneggia una gru. Non è da escludere l’ingresso di un “vippone” attraverso la gru per regalare un ingresso particolare ai telespettatori.

I concorrenti Grande Fratello Vip 2021

Sono ventidue i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 anche se, a varcare la porta rossa saranno 24 persone per la presenza delle sorelle Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié che entrano nella casa come unico concorrente. Il cast, tuttavia, dovrebbe essere diviso ed, esattamente come accaduto nella scorsa edizione del reality, alcuni concorrenti entreranno questa sera mentre altri cominceranno ufficialmente l’avventura venerdì 17 settembre, giorno in cui andrà in onda la seconda puntata del reality.

Questa sera, dunque, stando a quello che riporta Biccy, nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dovrebbero entrare: Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria e Carmen Russo. Poi ancora Francesca Cipriani, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Non sono, tuttavia, esclusi clamorosi colpi di scena.

La casa del Grande Fratello Vip 2021: tutte le trasformazioni

Rispetto alla scorsa edizione, la casa del Grande Fratello Vip 2021 è stata completamente rinnovata. Non solo è stato cambiato l’arredamento, ma anche la disposizione degli ambienti per poter accogliere Manuel Bortuzzo. Come sempre, la casa sarà molto colorata, ci sarà la sauna così come una piscina e il giardino. Le camere da letto dovrebbero essere due mentre il bagno sarà uno solo.La cucina e il salone, invece, saranno gli ambienti più grandi della casa.

La grande novità, invece, riguarda la presenza di una suite ispirata ad una nave da crociera e ispirata alla serie tv degli anni ’80 Love Boat dove i concorrenti avranno modo di rilassarsi e conoscersi ancora meglio per poter regalare emozioni ai telespettatori.

