Grande Fratello Vip 2021 pagelle 39a puntata/ Delia asfalta Soleil che rosica, Miriana e Biagio notte d’amore

Pagelle Grande Fratello Vip 2021 della trentanovesima puntata: Delia Duran candidata finalista e straccia Soleil Sorge che rosica

Si è conclusa la trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 che ha avuto come protagonista assoluto l’amore libero tra Delia Duran e Alex Belli arrivato ad una conclusione con Delia Duran che, in diretta ha chiuso definitivamente il suo rapporto con l’attore in diretta e conclude la puntata con una candidatura ad essere una tra le prime concorrenti ammesse alla finalissima (Voto 6.5). L’altra grande protagonista della serata è stata Soleil Sorge che, nonostante si sia più volte chiamata fuori dalla vicenda personale tra Alex Belli e Delia, puntualmente rientra a farne parte durante ogni diretta (Voto 6).

Una serata molto piacevole per Miriana Trevisan che questa sera ha potuto finalmente riabbracciare Biagio D’Anelli che potrà passare una notte all’interno della casa accanto a Miriana e a tutti gli altri concorrenti (Voto 7). Giucas Casella, dopo la sfuriata nei confronti di Nathaly Caldonazzo della scorsa settimana ha voluto chiedere nuovamente scusa a tutto il pubblico da casa per il suo comportamento e alla donna, nonostante il suo comportamento gli sia costato l’ultimo posto durante la nomination di questa sera. (Voto 6). Nathaly Caldonazzo, da parte sua, ha accettato le scuse da parte dell’illusionista e ha ammesso di aver messo da parte i rancori per riavvicinarsi al coinquilino (Voto 7).

Ancora scontri tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 2021

Manila Nazzaro questa sera ha avuto l’ennesima discussione con Soleil Sorge per il comportamento di quest’ultima nei suoi confronti. Il rapporto tra le due sembra insanabile ma Manila Nazzaro ha dalla sua il supporto di molti coinquilini che questa sera l’hanno votata come candidata alla finalissima dello show (Voto 7). Davide Silvestri, dopo aver fatto un percorso sobrio all’interno della casa, senza mai un eccesso e con risposte sempre pacate questa sera è stato votato da molti coinquilini come candidato per la finalissima del Grande Fratello Vip 2021 (Voto 6.5).

Uno dei concorrenti che ha dimostrato di conoscere l’Italia meglio di molti altri è stato Kabir Bedi che interrogato assieme a Giucas Casella sulla cultura generale del Paese (Voto 7). Un’altra concorrente candidata ad essere una finalista è Katia Ricciarelli, che nonostante i suoi numerosi scivoloni all’interno della casa ha ricevuto il supporto di molti dei concorrenti dello show (Voto 6). Barù Gaetani questa sera ha ricevuto la nomination da Kabir Bedi, che nel nominare il concorrente come finalista ha elogiato il suo comportamento a tal punto che il concorrente ha ammesso: “Ho già vinto così!” (Voto 7).



