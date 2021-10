Grande Fratello Vip 2021/ Sophie e Gianmaria distanti: “Per me sei falso”

Grande Fratello Vip 2021: Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi lontani

Sophie Codegoni prende le distanze da Gianmaria Antinolfi non fidandosi di lui e dell’interesse che ha ribadito di provare per lei. Nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 2021, l’imprenditore cerca un confronto con l’ex tronista di Uomini e Donne che gli rimprovera la mancanza di carattere e l’incapacità di prendere una decisione. “Non mi interessa proprio parlare con te. Fammi stare nel mio e tu stai nel tuo. Non mi rovinare l’umore” dice Sophie. Gianmaria prova ad alleggerire l’atmosfera facendo battute sulle proprie capacità di conquistarla, ma la Codegoni non gradisce e tra i due inizia un durissimo botta e risposta.

Sophie Codegoni e il pigiama-gate di Greta Mastroianni/ L'ex di Gianmaria Antinolfi..

L’atteggiamento di Sophie e le sue risposte taglienti fanno cambiare anche Gianmaria che, a sua volta, risponde con lo stesso tono. “Mi è passata la voglia di conquistarti”, afferma l’imprenditore. Le parole di Antinolfi provocano una nuova reazione di Sophie che tira fuori tutto il proprio malumore.

Sophie Codegoni scenata di gelosia a Gianmaria Antinolfi/ "Soleil Sorge? Tra poco le andavi in braccio!"

Grande Fratello Vip 2021: Sophie affossa Gianmaria

Se fino a ieri Sophie sembrava pronta a dare una possibilità a Gianmaria Antinolfi, ora pre aver chiuso definitivamente la porta. Durante l’ultimo confronto, infatti, è apparsa sicura della propria scelta puntando duramente il dito contro l’imprenditore. “Sei scandaloso in qualsiasi cosa tu faccia. Sono piccole cose che fanno capire tante cose. Lasciami in pace. Fammi fare il mio percorso. Hai già parlato troppo, mi hai fatto due ore di discorsi a cui io non credo e ora le parole non mi interessano più. Guardo i fatti e i fatti mi hanno fatto già capire tante cose”, dice.

Sophie Codegoni e Raffaella Fico, sciopero della fame con Jo Squillo/ Per Chico Forti? No per dimagrire e...

Sophie Codegoni, inoltre, accusa Gianmaria di essere una persona furba e stratega e di aver organizzato tutto per creare dinamiche e avere spazio in puntata. Un’accusa che Gianmaria rigetta immediatamente: “Mi stai accusando di una cosa assurda”, risponde Antinolfi mentre la Codegoni conclude il tutto affermando di non volere accanto una persona come lui.





© RIPRODUZIONE RISERVATA