Grande Fratello Vip 2022, 26a puntata/ Diretta, eliminato: sorpresa per Sarah Altobello

Anticipazioni Grande Fratello Vip 2022, 26esima puntata

Questa sera, lunedì 2 gennaio 2023, in prima serata su Canale 5 va il onda la ventiseiesima puntata con Grande Fratello Vip 2022. Anche stasera Alfonso Signorini sarà affiancato da Orietta Berti, mentre nello studio di Cinecittà sarà assente Sonia Bruganelli, in vacanza a New York con la famiglia.

Come accaduto lunedì scorso anche nella puntata di stasera sarà sostituita da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, conduttori del Gf Vip Party. Lunedì scorso tutti salvi e il televoto ha decretato che Antonella Fiordelisi è stata la preferita del pubblico. Il nuovo anno invece si apre con una eliminazione, con una sfida tutta al femminile: Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Wilma Goich. Chi tra loro dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip?

Prima eliminazione del nuovo anno al Grande Fratello Vip

Secondo il sondaggio del sito Grande Fratello Forum Free a rischiara maggiormente di dover lasciare la casa è Wilma Goich, con solo il 9,02% di preferenze. A seguire Sarah Altobello con 19,94%, Oriana Marzoli con il 29,11% e Nikita Pelizon, praticamente salva, con il 41,92%. Ovviamente si tratta di sondaggi e solo l’esito del televoto decreterà la concorrente che dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip, ma sicuramente il sondaggio è un elemento importante per capire le preferenze del pubblico. Ricordiamo che lunedì scorso Luca Salatino ha deciso di lasciare, dopo 99 giorni, il reality mentre Antonino Spinalbese è momentaneamente assente, perché ha dovuto sottoporsi a degli accertamenti medici: l’hairstylist, infatti, soffre di una malattia autoimmune al pancreas. Non si sa ancora quando rientrerà in casa.

Litigi e rotture, una sorpresa per Sarah Altobello

Nella Casa di Grande Fratello Vip gli ultimi giorni, a cavallo tra 2022 e 2023, sono trascorsi tra turbolenze e veri e propri terremoti: “Buon anno. State bene, state buoni. Siete di un litigio totale. Iniziate l’anno facendo la pace, l’amore”, ha detto Alfonso Signorini in un video messaggio. Sembra arrivata al capolinea l’amicizia tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich.

Con la conduttrice che si augura che a uscire, stasera, sia proprio la cantante Il motivo della crisi? Patrizia è convinta che Wilma parli male di lei. Finita anche la storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Questa volta è stato lui a chiudere. “Non ho mai trovato una donna che mi abbia trattato male come mi tratta Antonella”, ha detto il volto di Forum. Ma in molti in molti, fuori e dento la Casa, credono che la loro non sia una rottura definitiva. Infine questa sera è in arrivo una bella sorpresa per Sarah Altobello.

