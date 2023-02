Grande Fratello Vip 2022, 33a puntata/ Diretta ed eliminato: sorpresa per Andrea e…

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta 33a puntata 13 febbraio 2023

Lunedì 13 febbraio, in prima serata, canale 5 trasmette la 33esima puntata del Grande Fratello Vip 2022. Quello di questa sera è un appuntamento importantissimo per il futuro del reality show che, questa sera, potrebbe perdere un personaggio importante per le dinamiche della casa. Alfonso Signorini, dopo i saluti alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, a Giulia Salemi che, come in ogni puntata leggere i vari tweet svelando ai concorrenti il sentiment dei social, e i saluti a tutti i vipponi, chiuderà il televoto che porterà ad un’eliminazione definitiva. Sono ben otto i concorrenti a rischio anche se ci sono quelli che rischiano di più rispetto ad altri.

Al televoto, in particolare, ci sono Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Tra tutti, dai sondaggi, quelli particolarmente a rischio sembrerebbero Attilio e Davide. Sarà uno dei due ad abbandonare la casa?

Grande Fratello Vip 2022: sorpresa per Andrea Maestrelli e confronto con Attilio Romita

Serata speciale per Andrea Maestrelli che, nel corso della 33esima puntata del Grande Fratello Vip 2022, riceverà una dolcissima sorpresa. Per l’ex calciatore, potrebbe arrivare la madre di cui sente fortemente la mancanza. Sfogandosi con gli altri concorrenti, ha ammesso che vorrebbe vedere una persona cara non essendo abituato a non sentire la propria famiglia per così tanto tempo. Sorpresa decisamente diversa sarà quella che riceverà Attilio Romita.

Il giornalista sarà il protagonista di una sorpresa inaspettata. Nella casa potrebbe così arrivare Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo Tavassi che, negli scorsi giorni, aveva chiesto un provvedimento disciplinare nei confronti di Attilio, reo di aver usato espressioni troppo forti nei confronti del figlio al punto da averlo anche diffidato. Cosa accadrà questa sera? Visita a sorpresa anche per Sarah Altobello.

Contro tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, Luca Onestini e Ivana Mrazova

L’amore sarà, ancora una volta, uno degli argomenti della puntata del Grande Fratello Vip 2022. L’ingresso degli ex ha portato a discussioni e confronti. Tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, in particolare, dopo un iniziale avvicinamento, non c’è più alcun tipo di rapporto. Il veneto, dopo una durissima lite con Martina, si è riavvicinato ad Oriana. La Nasoni non nasconde di soffrire la situazione e, questa sera, ci sarà l’atteso confronto.

Confronto che avverrà anche tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Il bacio che quest’ultima ha dato ad Andrea Maestrelli durante il gioco di San Valentina ha scatenato la durissima reazione di Onestini. I due hanno discusso tantissimo versando anche delle lacrime per poi riconciliarsi. Cosa accadrà questa sera? Per scoprirelo basta sintonizzarsi su canale 5 a partire dalle 21.30 o collegarsi a Mediaset Infinity per seguire la diretta streaming.











