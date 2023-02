Grande Fratello vip 2022, 36a puntata/ Diretta ed eliminato: sorpresa per Milena

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni e diretta 36a puntata

Giovedì 23 febbraio, in prima serata, canale 5 trasmette la 36a puntata del Grande Fratello Vip 2022. L’edizione più lunga della storia del reality show è arrivata alle fasi finali. Alla finalissima del 3 aprile manca poco più di un mese e gli equilibri nella casa sono totalmente saltati. Nonostante i richiami di Alfonso Signorini che, insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti, ha esortato tutti ad abbassare i toni e a ritrovare quell’energia positiva per poter divertire il pubblico, stanco delle continue discussioni, la casa è totalmente spaccata in due e, questa sera, l’esito del televoto, potrebbe aumentare la separazione in casa o contribuire a riunire nuovamente i vipponi.

Quello in corso è un televoto importantissimo perchè porterà all’eliminazione definitiva di un protagonista indiscusso della settima edizione del reality show. Al televoto, infatti, ci sono Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon. Dopo aver saputo dalle urla fuori dalla casa del televoto eliminatorio, Antonella e Antonino sono convinti che l’eliminato di questa sera sarà uno dei due e lo stesso dicono i sondaggi. Sarà davvero così o ci sarà un clamoroso colpo di scena?

La sorpresa per Milena Miconi

Serata speciale per Milena Miconi che, dopo un momento davvero complicato, riceverà una dolce carezza. L’attrice, dopo aver lasciato la casa temporaneamente per la morte del manager, è tornata nel loft di Cinecittà lasciandosi andare anche ad uno sfogo. Ormai concorrente da più di due mesi, l’attrice non ha ancora ricevuto nessuna sorpresa. Parlando con gli altri vipponi, ha ammesso di aver bisogno di vedere una persona della sua famiglia e questa sera il suo desiderio si realizzerà.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022 arriverà così Sofia, la figlia ventenne, bellissima come la mamma e frutto del suo amore con Mauro Graiani da cui è nata anche la secondogenita Agnese.

Le coppie del Grande Fratello Vip 2022

Spazio ai sentimenti, poi, nel corso della trentaseiesima puntata del Grande Fratello vip 2022 con il punto sulle coppie. Tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi procede tutto a gonfie vele: i due hanno anche trascorso una serata romantica con una cena a bordo piscina. Prosegue tra alti e bassi, invece, il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Nonostante baci, abbracci e parole importanti, i loro caratteri continuano a sembrare incompatibili. Sembra, invece, giunta ad un bivio la relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Antonella non ha apprezzato la difesa pubblica di Edoardo nei confronti di Micol e il silenzio di fronte alle critiche dure che le ha rivolto Micol insieme ad Edoardo Tavassi.

“Non dico che avrebbe dovuto difendere me, ma almeno il nostro rapporto”, ha ammesso delusa parlando con Davide Donadei. I due non si parlano e non dormono più insieme ormai da tre giorni: questa sera, Antonella potrebbe essere eliminata definitivamente dalla casa. Ci sarà una svolta? Come sempre, la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 potrà essere seguita in diretta streaming su Mediaset Infinity.











