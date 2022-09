Grande Fratello Vip 2022 diretta streaming prima puntata/ Come vedere l’ingresso dei primi concorrenti

Grande Fratello Vip 2022: ecco come vedere la diretta streaming

Appuntamento imperdibile con la prima puntata del Grande Fratello Vip 2022 che torna in onda oggi, su canale 5, dalle 21.30. In televisione, la prima puntata della nuova edizione del reality show sarà trasmessa in replica anche martedì 20 settembre, alle 21.20 su La5. L’ingresso dei nuovi concorrenti può essere seguito, tuttavia, non solo in televisione, ma anche in streaming. Come per tutti i programmi Mediaset, anche la diretta streaming della prima puntata del Grande Fratello Vip 2022 è garantita da Mediaset Play.

Grande Fratello Vip 2022, 1 puntata/ Diretta, concorrenti: parte la nuova edizione!

Basta, dunque, collegarsi al sito Mediaset Play o scaricare l’apposita applicazione disponibile per smartphone, tablet e smart tv. Mediaset Play permette non solo di seguire la diretta streaming contemporaneamente a quella televisiva, ma anche di recuperarla in un momento successivo, di cominciare a guardare la diretta nonostante l’inizio in tv e di guardare anche i singoli momenti della serata.

Patrizia Rossetti, chi è? Grande Fratello Vip 2022/ Il matrimonio finito con Rudy Londoni, ora è single e...

Grande Fratello Vip 2022: come seguire la diretta streaming h24 e i daytime

Con la prima puntata del Grande Fratello Vip 2022 si riaccende l’appuntamento sulla diretta H24 che, anche per quest’anno, è garantita da Mediaset Extra al canale 55 del digitale terreste. Come sempre, per non perdere neanche un minuto delle avventure degli inquilini più famosi d’Italia, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale del Grande Fratello o scaricare l’apposita applicazione Mediaset Infinity. Per restare aggiornati sulle varie dinamiche, inoltre, si possono seguire anche i profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

Cristina Quaranta chi è la concorrente Grande Fratello Vip?/ Showgirl ed ex velina di Striscia la notizie

Da domani, martedì 20 settembre, poi, tornerà l’appuntamento con il daytime. Gli appuntamenti quotidiani del Grande Fratello Vip 2022 sono fissati alle 16.40 su Canale 5 e alle 13 su Italia 1. Inoltre, in diretta, sarà possibile seguire in diretta sia streaming che televisiva la casa, tutti i giorni, dalle 09.00 alle 06.00 su Mediaset Extra e su LA5 da lunedì a venerdì alle 12:30 e all’01:00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA