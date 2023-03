Grande Fratello Vip 2022 oggi 23 marzo non va in onda: perchè?/ Appuntamento a lunedì

Grande Fratello Vip 2022: sospeso il doppio appuntamento

Il Grande Fratello Vip 2022, da settembre, ha fatto compagnia ai telespettatori di canale 5 con un doppio appuntamento settimanale. La settima edizione del reality show è andato in onda sia il lunedì che il giovedì, ma da questa settimana, il secondo appuntamento settimanale è saltato. Oggi, giovedì 23 marzo, infatti, il Grande Fratello Vip 2022 non va in onda. Al posto del reality show, canale 5 trasmette un film. Gli ultimi due appuntamenti con il reality show sono fissati per il lunedì.

La semifinale del Grande Fratello Vip 2022, dunque, andrà in onda lunedì 27 marzo quando Alfonso Signorini svelerà il nome del quarto finalista tra Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi.

Grande fratello Vip 2022: chi conquisterà la finalissima?

La finale del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 3 aprile, in prima serata su canale 5. Quel giorno sarà decretato il vincitore assoluto dell’edizione più lunga del reality e, a contendersi il trionfo, dovrebbero essere cinque vipponi. Durante la semifinale di lunedì 27 marzo saranno svelati i nomi degli ultimi finalisti. Probabilmente, a Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, dovrebbero aggiungersi altri due finalisti.

In pole position per conquistare la finalissima ci sono Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi che potrebbero strappare il biglietto per la finale già alla chiusura del televoto attualmente aperto. L’attesa, dunque, sta per finire. Mentre i vipponi continuano a godersi la casa negli ultimi giorni i fan attendono con ansia il giorno della messa in onda della semifinale.

