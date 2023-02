Grande Fratello Vip, 5 in nomination/ Da Antonino ad Attilio: Sonia smaschera Tavassi

Grande Fratello Vip 2022, Le nomination di lunedì 6 febbraio 2023

E’ tempo di nomination al Grande Fratello Vip 2022. Dopo la scelta dei preferiti della casa e dei preferiti delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti si inizia con le nomination palesi. Nella sala delle nomination i più votati sono Antonino Spinalbese, Edoardo Donnamaria e Attilio Romita. Le nomination di Attilio non passano inosservate a Sonia Bruganelli che fa notare: “loro si sono messi d’accordo sulle nomination e sicuramente qualcun altro voterà Attilio. Vi siete guardati e vi siete detti qualora non ci fosse Antonella faremo “a” e ve lo siete detti tra voi. Per me potete farlo, ma poi non fate due pesi e due misure che polemizzate su quello che facciamo”.

Durante le nomination palesi anche Edoardo Tavassi fa il nome di Attilio Romita. “Tavassane ma lo sai che sono diventata una che predice il futuro? Io sapevo già chi di voi votava Attilio. Perchè? Ve lo siete detti…ho dei poteri” – dice la Bruganelli dallo studio.

Grande Fratello Vip 2022, chi sarà a rischio eliminazione?

Proseguono le nomination segrete in confessionale con Oriana Marzoli che nomina Antonino Spinalbese. Poi è la volta di Davide Donadei che nomina Luca Onestini, mentre Nicole Murgia fa il nome di Sara Altobello. L’ultima nomination segreta è di Alberto De Pisisi, il preferito della settimana, che nomina Daniele: “mi ha riservato una brutta sorpresa settimana scorsa nominandomi. Mi sono sentito tradito da questa nomination e dal suo atteggiamento e mi sento di nominarlo”.

Sono ufficialmente al televoto: Attilio Romita con 4 voti, Antonino Spinalbese con 3, Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello e Luca Onestini con 2 voti. Chi vuoi salvare tra i vipponi in nomination? Il vip meno votato sarà a rischio eliminazione con Nikita e gli altri concorrenti nella puntata in onda lunedì 13 febbraio che vedrà uno dei vipponi eliminato dalla casa.

