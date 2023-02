Oriana Marzoli, parolaccia al GF Vip “la solita mer*a”/ Signorini: “Come ha detto?”

GF Vip, parolaccia di Oriana Marzoli in diretta: “La solita me*a“

Momenti di imbarazzo al Grande Fratello Vip 2022 per una gaffe di Oriana Marzoli che, credendo di non essere ascoltata, è incappata in una parolaccia in diretta televisiva. Tutto è nato quando, in cortiletto, Daniele Dal Moro ha incontrato dopo tanto tempo l’ex fidanzata Martina Nasoni, che gli ha riservato bellissime parole dicendosi fiera di lui e del suo percorso a Cinecittà. Alfonso Signorini le ha però fatto presente che, nella Casa, il concorrente ha in corso un rapporto di profonda conoscenza con Oriana Marzoli. E, per questo, invita l’influencer venezuelana a raggiungerli per un confronto a tre.

“Oriana, vuoi conoscere Martina?” le chiede il conduttore. La Marzoli, tuttavia, ha farfugliato alcune parole definendo la situazione “la solita me*a“. Parole che sono risuonate in diretta televisiva e che non sono passate inosservate. In studio si è elevato il brusio del pubblico e anche Signorini si chiede dubbioso: “Cos’ha detto?“. Oriana spiega di non ritenersi coinvolta nell’incontro tra Daniele e Martina: “Non so perché mi hanno chiamato, non c’entro niente qua“.

Alfonso Signorini chiede spiegazioni a Oriana Marzoli, lei fa chiarezza

Oriana Marzoli raggiunge Daniele Dal Moro nel cortiletto del Grande Fratello Vip 2022, con il concorrente che le spiega il motivo: “È per conoscere una mia amica“. Il confronto è sereno e anche Martina Nasoni è ben disposta a fare conoscenza con Oriana. “Abbi pazienza: questo ragazzo è bello complicato” commenta ironica in riferimento all’ex tronista. Interviene anche Alfonso Signorini che, con sarcasmo, chiede alla Marzoli: “Oriana, vedo che hai risposto con grande entusiasmo al mio invito. Com’è che ha detto? La solita me*a?“.

Oriana cerca di spiegarsi: “No ma non per te, intendo la solita situazione. Non mi va“. Martina è però ben disposta ad un dialogo pacifico e non c’è alcun segnale di guerra contro la concorrente venezuelana: “Tranquilla, non mi sento attaccata“.











