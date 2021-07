Grande Fratello Vip 6: Fabrizio Cilli e Sofia Calesso concorrenti?/ “Ci candidiamo”

Mancano poco meno di due mesi all’inizio del Grande Fratello Vip 6 che, salvo cambiamenti dell’ultima ora, come ha svelato Tvblog, prenderà il via lunedì 13 settembre. Il cast dei concorrenti, tuttavia, non solo non è stato annunciato, ma probabilmente, non è stato ancora chiuso. Ogni giorno spuntano fuori nomi nuovi pronti a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà per trascorrere diverse settimane sotto la luce dei riflettori. Dopo l’indiscrezione su Manila Nazzaro che avrebbe superato i provini e sarebbe pronta a diventare un’inquilina della casa più famosa d’Italia, altri due volti popolari sarebbero pronti a varcare la porta rossa di Cinecittà. A candidarsi ufficialmente, infatti, sono Fabrizio Cilli, ex pretendente di Gemma Galgani e Sofia Calesso, ex protagonista di Temptation Island.

Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 2021?/ L'indiscrezione: "Ha superato i provini"

Grande Fratello Vip 6: l’appello di Fabrizio Cilli ad Alfonso Signorini

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Fabrizio Cilli, lancia ufficialmente un appello ad Alfonso Signorini affinchè prenda in considerazione la sua candidatura e quella dell’amica Sofia Calesso, una delle protagonista più discusse della storia di Temptation Island. “Mi sto candidando per il Gf Vip 6. Farò di tutto per farmi prendere e dimostrare che con me si potranno divenire. Faccio un appello al grandissimo Alfonso Signorini per essere preso in considerazione. Un totale sconosciuto non sono, quindi ho diritto anch’io a partecipare, anche se non sono un vip. Signorini ci sono, aspetto una tua chiamata”, dice in una serie di storie pubblicate su Instagram. Poi aggiunge: “E’ ufficiale: io e la mia amica Sofia Calesso ci candidiamo per il Gf Vip”.

