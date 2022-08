Grande Fratello Vip 7 e le elezioni politiche: “I concorrenti potranno votare”/ Spunta il problema quarantena

Grande Fratello Vip 7, spunta il ‘problema’ elezioni politiche per Signorini: cosa accade

Il Grande Fratello Vip 7 non ha ancora aperto i battenti che già per Alfonso Signorini si fa avanti la prima grossa difficoltà. La nuova edizione del reality debutterà su Canale 5 lunedì 19 settembre e, essendo il Covid ancora diffuso nel mondo, le normative di prevenzione rimangono valide per il cast che dovrà affrontare questa avventura. Ciò vuol dire che prima di entrare nella Casa di Cinecittà tutti dovranno rispettare un periodo di quarantena (circa cinque giorni).

È proprio da qui che parte l’intoppo a cui dovrà fare fronte Alfonso Signorini. Il problema, come fa notare Giuseppe Candela per Dagospia, nasce per le imminenti elezioni politiche e per dare ai concorrenti del GF Vip l’occasione di andare a votare nella propria città, cosa che renderà poi necessaria una seconda quarantena.

I concorrenti del GF Vip voteranno ma c’è il problema quarantena…

“A soli sei giorni dal debutto ai concorrenti – spiega Candela – sarà permesso di uscire per andare a votare nelle rispettive città ma in questo modo sarà necessaria una nuova quarantena prima del rientro in casa. Stesso discorso valido anche per chi entrerà nel reality giovedì 22 settembre durante la seconda puntata, a tre giorni dal voto.” I Vipponi, dunque, dovranno sottoporti ad almeno due quarantene, anche a distanza di pochi giorni. Dagospia, d’altronde, ricorda che “Proprio il Grande Fratello Vip, salvo cambi di palinsesto dell’ultim’ora, dovrà sfidare il giovedì l’attesissimo confronto di Enrico Letta e Giorgia Meloni previsto in prime time su Rai1.” Una sfida che sarà sicuramente ardua per Alfonso Signorini.

