Grande Fratello Vip 7, slitta per le elezioni politiche o i concorrenti potranno votare?/ Tra le ipotesi…

GF Vip 7, in programma lo slittamento per le elezioni politiche. Cos succederà?

Il GF Vip partirà il prossimo 12 settembre ma si abbatte già la prima tegola. Cosa succederà ai concorrenti che eserciteranno di diritto di votare alle elezioni politiche in programma il prossimo 25 settembre? Nel periodo prima della pandemia la soluzione consisteva nella deroga all’isolamento forzato del gioco televisivo. Secondo quanto trapelato da TVblog però ora tutto risulta complicato in quanto dopo aver votato i concorrenti non potranno rientrare immediatamente nella casa del Grande Fratello Vip ma dovranno osservare alcuni giorni di quarantena come previsto dal regolamento in materia di prevenzione covid.

Stando a quanto risulta, i concorrenti dovranno rimanere isolati in una stanza d’albergo, come avviene per ogni concorrente prima dell’inizio della trasmissione. Una procedura volta a tutelare i concorrenti del Grande Fratello vip evitando che possa crearsi un focolaio. Cosa succederebbe però se tutti i concorrenti decidessero di votare? A quel punto si porrebbe un problema in quanto la casa si trasformerebbe nella più vuota d’Italia. L’interrogativo per il momento non ha ricevuto nessuna risposta ufficiale. Sul tavolo ci sarebbe l’ipotesi di sospendere la messa in onda del reality per il tempo necessario ma si starebbe pensando anche a soluzioni meno drastiche in modo da non interrompere la regolare programmazione.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. In questi mesi, Alfonso Signorini ha seminato degli indizi sul profilo Instagram. Tra smentite e conferme si fanno strada alcuni nomi come quelli di Antonino Spinalbese, passando per il sex symbol Pamela Prati, fino alla contessa Patrizia De Blanck.

Tra i nomi possibili è spuntato anche quello di Umberto Smaila che in un’intervista a La Nostra Tv ha confermato di aver sostenuto il provino: “E’ un programma curioso, così come lo sono io. Sono sempre stato un tipo aperto a tutte le esperienze, mi piace conoscere e scoprire e la stessa cosa vale per mio figlio. Ho fatto il provino e la possibilità è intrigante. Per il GF Vip potrebbe essere importante avere una voce dal contesto di oggi, io non sono tanto un tipo da urla e schiamazzi che oggi vanno molto sul piccolo schermo. Però potrei portare nella casa qualcosa di diverso”, ha dichiarato. Smaila vorrebbe però intraprendere il percorso nella casa assieme al figlio Roy: “iciamo che le notizie che sono circolate recentemente sul web sono per metà fake. Loro avrebbero piacere di vedermi partecipare con mio figlio Roy. La cosa mi potrebbe interessare per dare una possibilità a lui di scoprire un mondo nuovo, visto che si è da poco laureato. Poi so che l’edizione di quest’anno potrebbe durare fino a maggio, magari entrerò in corsa. Devo fare dei controlli e tenere conto di un po’ di cose”.

