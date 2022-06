Grande Fratello vip 7: Gemma Galgani e Giorgio Manetti concorrenti?/ Signorini…

Grande Fratello Vip 7: rumors sulla presenza di Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Settembre si avvicina e i casting per il Grande Fratello Vip 7 sono davvero tanti i rumors sui probabili concorrenti. Negli scorsi giorni, al reality show di Alfonso Signorini, sono stati accostati anche i nomi di Gemma Galgani e Giorgio Manetti che, per un lungo periodo, hanno fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne. Dopo la fine della storia e la decisione di Manetti di lasciare la trasmissione, Gemma continua a cercare il suo principe azzurro. Tuttavia, ogni anno, il nome della Galgani viene considerato in pole per il GF Vip. Quest’anno, in particolare, al suo nome, è stato accostato anche quello di Giorgio Manetti.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti al Grande Fratello Vip 7? Signorini ci prova, i rumor

A smentire, tuttavia, la presenza sia di Gemma che di Giorgio è il portale Pipol Tv secondo cui, nella casa di Cinecittà, non ci sarà nè la dama di Torino che il cavaliere toscano.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti: la smentita sulla loro partecipazioni al Grande Fratello Vip 7

Nessun rappresentante del trono over di Uomini e Donne, sia di ieri che di oggi, dovrebbe essere presente tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7. A smentire i rumors su Giorgio Manetti e Gemma Galgani è Pipol Tv. “Gemma Galgani resterà a Uomini e donne. Giorgio non è previsto in nessun reality”, si legge nella rubrica Fake News di Pipol Tv.

Gemma Galgani piange per la morte di Piri: il ricordo struggente/ "Nel mio cuore..."

Inoltre, il portale fa chiarezza anche su altri rumors che stanno circolando intorno alla settima edizione del reality show: “Morgan, Amanda Lear, Malgioglio, Katia Ricciarelli e soprattutto Hearher Parisi, non commenteranno il GfVip” – fa sapere e, infine, aggiunge – “Non ci saranno NIP al GfVip”.

