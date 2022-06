Gemma Galgani e Giorgio Manetti al Grande Fratello Vip 7? Signorini ci prova, i rumor

Gemma Galgani e Giorgio Manetti verso il Grande Fratello Vip: la coppia si ricompone?

Il Grande Fratello Vip 7 è ancora un cantiere aperto ma, in attesa del ritorno ufficiale in tv previsto per il prossimo 19 settembre, si rincorrono voci e indiscrezioni sul cast. Alfonso Signorini vorrebbe replicare il successo dell’ultima edizione e, per questo motivo, avrebbe in mente nomi d’eccezione per renderlo all’altezza della situazione. Come l’ultima, clamorosa indiscrezione rilanciata dal settimanale NuovoTv, secondo la quale il giornalista starebbe pensando a due storici volti di Uomini e donne: Giorgio Manetti e, soprattutto, Gemma Galgani, che abbandonerebbe così il trono nel dating show di Maria De Filippi.

I loro nomi, come comunicato dalla rivista, sarebbero nella lista di Alfonso Signorini. Da vero re del gossip, il conduttore non può rinunciare a trame ed intrecci sentimentali anche nella prossima edizione, dopo le discusse vicende che hanno visto coinvolti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran negli scorsi mesi. Portare Gemma Galgani e Giorgio Manetti nella Casa di Cinecittà, sotto lo stesso tetto per lunghi mesi, significherebbe metterli a confronto e magari sperare in un possibile ritorno di fiamma dopo la fine della loro storia d’amore nel 2015.

Gemma Galgani lontana da Uomini e donne: al Grande Fratello Vip per rilanciarsi

L’ipotesi di vedere Gemma Galgani e Giorgio Manetti al Grande Fratello Vip 7 il prossimo autunno potrebbe davvero farsi realtà, con Alfonso Signorini pronto a piazzare il colpaccio. Il reality può rappresentare una grande opportunità di rilancio per Manetti, sparito dai radar della tv dopo l’esperienza a Uomini e donne, ma anche e soprattutto per la Galgani.

Come riferisce NuovoTv, le voci circolanti nell’ultimo periodo vedrebbero la popolare dama torinese sempre più lontana dalla riconferma nel dating show di Canale5. Dopo lunghissimi anni alla ricerca dell’amore, Maria De Filippi vorrebbe infatti ridimensionare il suo ruolo nella trasmissione. Il reality di Alfonso Signorini potrebbe dunque rappresentare per lei una svolta, in cui respirerebbe aria nuova in uno studio nuovo, con nuovi volti a circondarla. E tra questi, se le indiscrezioni verranno ufficializzate, anche Giorgio Manetti: la storica coppia è destinata a ricomporsi nel loft di Cinecittà?

