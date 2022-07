Grande Fratello Vip 7: partenza il 12 settembre?/ Sonia Bruganelli rumoreggia…

Grande Fratello Vip 7: la prima puntata il 12 settembre?

La macchina del Grande Fratello Vip 7 è ufficialmente partita. Alfonso Signorini, con la sua squadra, sta già incontrando coloro che saranno i nuovi concorrenti. Al suo fianco, il conduttore avrà, come opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti che prenderà il posto di Adriana Volpe. “Braccia dietro la schiena e occhi ben attenti… i lavori per la nuova edizione di #GFVIP entrano nel vivo. Stiamo tornando”, si legge nel post pubblicato dalle pagine ufficiali del reality.

Alfonso Signorini, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, inoltre, ha fatto sapere che la data della prima puntata potrebbe essere anticipata di una settimana. Il Grande Fratello Vip 7, invece, potrebbe partire il 12 e non il 19 settembre. Una decisione di fronte alla quale non è mancata la reazione della Bruganelli.

La reazione di Sonia Bruganelli alla data d’inizio del Grande Fratello Vip 7

Dopo anti rumors e indiscrezioni, è stata confermata la presenza di Sonia Bruganelli come opinionista del Grande Fratello vip 7. La moglie di Paolo Bonolis, così, ha pubblicato, sul proprio profilo Instagram, la foto con la probabile data di partenza del reality lasciandosi andare al seguente commento: “Sempre prima?”. La Bruganelli, dunque, preferirebbe partire il 19 settembre?

La data della messa in onda della prima puntata, per il momento, non è stata ancora ufficializzata. Salvo clamorosi colpi di scena, invece, anche la settima edizione del reality, esattamente come quella vinta da Jessica Selassiè, dovrebbe durare ben sei mesi. Ancora una volta, dunque, gli inquilini di Cinecittà faranno compagnia ai telespettatori sia a Natale che a Capodanno.

