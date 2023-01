Grande Fratello Vip 7, quando torna il doppio appuntamento?/ Signorini contro Sanremo: ecco la data!

Grande Fratello Vip 7, torna il doppio appuntamento: ecco quando

Il Grande Fratello Vip sta per tornare al suo doppio appuntamento. La settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini si è infatti stabilita negli ultimi mesi nella serata del lunedì, con un unico appuntamento settimanale. Una scelta dovuta sia alle festività che al mondiale di calcio che si è giocato nei mesi scorsi. Ora però le cose stanno per cambiare.

Signorini, furioso dopo la morte di Lollobrigida/ "Vetrina per i soliti volti"

Signorini e il suo Grande Fratello Vip stanno dunque per tornare al doppio appuntamento e proprio in concomitanza alla settimana del Festival di Sanremo. Il 7 febbraio su Rai1 Amadeus dà il via alla 73esima edizione della kermesse ma, come non accade da anni, avrà contro la programmazione Mediaset al completo, Grande Fratello incluso. Sì, perché – come annunciato qualche giorno fa – Signorini va in onda non solo il lunedì ma anche in settimana contro Sanremo.

Truffa degli aerei al GF Vip/ Signorini "state attenti, è un discorso inquietante"

Grande Fratello Vip 7, quando il doppio appuntamento contro Sanremo: la data

Inizialmente sembrava fosse il venerdì il giorno designato per lo scontro di Signorini, invece, stando a quanto annuncia in anteprima TvBlog, la scelta è poi ricaduta su un altro giorno.

“Secondo le ultime notizie che ci giungono da Cologno Monzese il Grande fratello vip 7, o meglio la sua seconda puntata settimanale è stata ora posizionata nella serata del giovedì, – annuncia la fonte, che conclude – contro le fiction campione di ascolti di Rai1 e probabilmente questa è la scelta migliore, un intrattenimento contro un genere completamente diverso come la fiction. Il Grande fratello vip 7, la sua seconda puntata settimanale, andrà dunque di giovedì sera, precisamente da giovedì 9 febbraio, contro la terza serata del Festival di Sanremo 2023.”

Critiche al Grande Fratello Vip "Concorrenti sporchi e maleducati"/ Signorini replica

© RIPRODUZIONE RISERVATA