Grande Fratello Vip 8: svelata la data della prima puntata/ Signorini torna in onda con un nuovo cast dal…

Quando va in onda il Grande Fratello Vip 8?

Ormai è ufficiale il ritorno del Grande Fratello Vip, ma quando comincia l’ottava edizione? Se al termine della settima e lunghissima edizione sembrava che il Grande Fratello Vip potesse andare in pausa per una anno, la realtà è che Mediaset ha deciso di puntare ancora sul reality show che sarà condotto nuovamente da Alfonso signorini. Quest’ultimo, tuttavia, avrà nuovi opinionisti dopo la scelta di Sonia Bruganelli di lasciare il ruolo e la decisione di non puntare più su Orietta Berti che dovrebbe diventare una coach, come svela TvBlog, della nuova edizione di Io canto.

Intorno al ruolo di opinionisti è tutto in bilico. Non ci sono, infatti, certezze, al momento, intorno ai nomi che dovrebbero sostituire la Bruganelli e la Berti. Ciò che, invece, è certo, è il cast misto: i nuovi inquilini della casa di Cinecittà, infatti, saranno per metà vip e per metà persona scelte in giro per l’Italia tramite i casting.

Ecco la data della prima puntata del Grande Fratello Vip 8

Il Grande Fratello Vip 8 andrà in onda a settembre e TvBlog svela in esclusiva la data della prima puntata. Stando a quello che scrive TvBlog, la prima puntata dell’ottava edizione del reality show andrà in onda il 18 settembre. Non si sa, tuttavia, se ci sarà il doppio appuntamento settimanale o se Signorini farà compagnia ai telespettatori solo il lunedì sera.

Top secret anche la durata del reality. La settima edizione è durata per più di sei mesi, ma per i concorrenti è stato difficilissimo restare chiusi in casa lontani dalla realtà. Il reality, dunque, tornerà ai classici tre mesi di durata?

