Sonia Bruganelli addio al Grande Fratello Vip?/ Arriva la conferma: “Lo aveva comunicato per tempo”

Sonia Bruganelli via dal GF Vip: la conferma del suo ufficio stampa

In queste ultime ore, l’interesse pubblico sta ruotando intorno a Sonia Bruganelli e alla sua assenza nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Le indiscrezioni sul suo ritiro dal ruolo d’opinionista erano state date quasi per certe, ora c’è la conferma ufficiale.

"Paolo Bonolis soffre per la rottura con Sonia Bruganelli"/ Il retroscena dopo l'addio: "La ama ancora"

Sabrina Laganà, ufficio stampa dell’opinionista, ha commentato l’indiscrezione di TvBlog secondo cui Mediaset “starebbe lavorando a un ricambio totale del parco opinionisti. La produzione del programma ha deciso da tempo che non ci sarebbe stata Sonia Bruganelli, che quindi dopo due edizioni non farà più parte del cast di questo varietà“. Lagana ha aggiunto: “Più verosimilmente preciserei che, se la produzione sta lavorando a un ricambio del parco opinionisti sarà – anche – per l’indisponibilità di Sonia, comunicata per tempo, ad affrontare una terza stagione! Sarà anche per questo?” termina sarcastica l’ufficio stampa dell’ex moglie di Bonolis. L’imprenditrice ha condiviso il chiarimento di Laganà sulla sua pagina Instagram.

Sonia Bruganelli festeggia l'ex Paolo Bonolis e lo stuzzica/ "Quella candelina spezzata mi incuriosisce…"

Sonia Bruganelli, retroscena sulla rottura con Bonolis: “Lui soffre”

Dopo diverse indiscrezioni, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno confermato la fine del loro matrimonio con un comunicato stampa. A distanza di settimane, emergono altre indiscrezioni sulla rottura di una delle coppie più longeve del mondo televisivo.

Secondo il settimanale Oggi, il conduttore romano “nutre ancora un profondo sentimento per Sonia. – e non è tutto – Bonolis avrebbe lottato fino all’ultimo per salvare il matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui”. Tornano alla mente alcune parole del presentatore di Avanti un altro rilasciate a Vanity Fair: “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere.”

Sonia Bruganelli di nuovo opinionista del Grande Fratello Vip?/ Spunta un'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA