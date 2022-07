Grande Fratello Vip, chi sono i primi concorrenti ufficiali?/ Un nuovo indizio…

Grande Fratello Vip, annunciati i primi cinque nomi ufficiali. Pamela Prati salta la partecipazione?

Chi sono i primi concorrenti ufficiali che varcheranno la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip? In questi giorni, Alfonso Signorini ha svelato alcuni indizi per far capire al pubblico quali fossero i primi concorrenti ufficiali della prossima edizione del reality, in partenza dal 12 settembre. La prima concorrente resa ufficiale è stata Chadia Rodriguez. La rapper ha sostenuto il provino e tutti gli autori compreso Signorini sarebbero rimasti stregati da lei. Che sia la nuova Soleil Sorge? Al momento non lo sappiamo anche se tra le due c’è anche una somiglianza fisica.

"Ginevra Lamborghini mica sei Donatella Versace..."/ Dallo scontro con Signorini a concorrente del GF VIP 7

Il secondo indizio diffuso da Alfonso Signorini aveva fatto pensare subito a Pamela Prati. Sembra però che il suo ingresso per il momento sia saltato. La popolare soubrette deve ancora risolvere un contenzioso con Mediaset. Un altro nome che è trapelato riguarda George Ciupilan, ex protagonista del programma “Il Collegio”. Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, annunciato anche il nome di Ginevra Lamborghini. La sorella maggiore di Elettra sarebbe dovuta entrare già nella quinta edizione del reality ma la trattativa sarebbe poi saltata. Alfonso Signorini aveva poi spiegato che Ginevra non era entrata nella casa perché aveva scelto di non parlare della sua famiglia, Elettra compresa. Signorini però non l’aveva presa bene e aveva dichiarato: “Non c’è perché, in realtà, lei pretendeva, a livello contrattuale, che una volta entrata nella Casa non si potesse parlare né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d’accordo, né della sua famiglia. Ma allora scusa, di che parliamo? Tu entri perché sei Ginevra Lamborghini, se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia, e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la famiglia storica dalla quale provieni, di che parliamo? Della tua linea di moda? Non sei mica Donatella Versace?”.

Carlotta Dell’Isola "ingrassata al GF Vip", vittima di bodyshaming/ "Colpa ipotiroidismo e ovaio policistico"

Grande Fratello Vip, tra gli indizi spunta un pallone di calcio. Chi sarà il prossimo concorrente?

Nelle ultime ore sul profilo Instagram di Alfonso Signorini è apparso un altro indizio. Nelle storie campeggiava la foto di un pallone di calcio. In molti hanno ipotizzato che a fare l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip potesse essere un calciatore. Invece qualche ora è stato fatto il nome di del figlio di Diego Armando Maradona. Alfonso Signorini ha postato la foto di un pallone di calcio accompagnato dalla musica di O sole mio di Luciano Pavarotti in sottofondo: “Guardate che cosa si è dimenticato il quinto concorrente del GFVip 7…”, ha scritto.

Diego Maradona Junior concorrente al Grande Fratello VIP 7?/ Da Campioni alla "porta rossa", gli indizi...

Sui social in molti hanno iniziato a fare congetture sul nome e le prime ipotesi si sono concentrate sul figlio di Diego Armando Maradona. Spulciando sul suo profilo social, in molti hanno notato un dettaglio interessante. L’allenatore in uno scatto Instagram con alle spalle il Vesuvio mostra tra le mani un pallone simile a quello postato da Signorini nelle sue storie Instagram. Sarà solo un caso? Alcuni invece ipotizzando che ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip possa essere Ciro Ferrara già reduce dalla partecipazione a Pechino Express.











© RIPRODUZIONE RISERVATA