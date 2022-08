Grande Fratello Vip, “Concorrenti sconosciuti e non famosi”/ Scoppia la polemica…

Grande Fratello Vip, scoppia la polemica: “Nella casa persone non famose e…”

Il Grande Fratello Vip non è ancora iniziato e scoppia la prima polemica. Di rumors sul cast ne sono usciti parecchi ma finora di concorrenti non è stato ufficializzato solo uno, Giovanni Ciacci. Tra i tanti nomi di corridoio è spuntato anche quello di Ginevra Lamborghini. Molti telespettatori si sono riversati sui social per protestare asserendo che nella casa del Grande Fratello Vip dovrebbero entrare persone famose. Sul Settimanale Nuovo una telespettatrice ha espresso il suo dissenso in merito ad alcune scelte di Alfonso Signorini sottolineando che il nome del programma farebbe intendere che nella casa debbano entrare persone veramente vip.

In particolare la telespettatrice si è detta contraria all’ingresso della sorella di Elettra Lamborghini ma Maurizio Costanzo ha smontato subito la polemica: “La sorella di Elettra diventerà famosa andando al GF Vip…Che c’è di male?”. Il giornalista ha fatto notare che in passato sono entrate nella casa persone sconosciute che però sono riuscite a farsi notare dal pubblico e a farsi amare. Anche quest’anno è avvenuto lo stesso con le sorelle Selassiè. Già in passato la formula di mixare vip e meno vip aveva funzionato. Per questo motivo, Alfonso Signorini avrebbe voluto replicare questo esperimento.

Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in lizza?

Il Grande Fratello Vip partirà il prossimo 12 settembre. Nel frattempo Alfonso Signorini e gli autori del reality record di ascolti sono all’opera per comporre un cast che possa appassionare per molti mesi il pubblico. La durata dell’edizione 2022/2023 sarà infatti la più lunga di sempre, come annunciato dagli stessi vertici Mediaset, andando probabilmente a terminare a fine maggio. Nelle scorse settimane, Signorini ha seminato degli indizi su Instagram per far capire chi possano essere i vipponi scelti ma per ora mancano le conferme ufficiali.

Nelle ultime ore, Signorini si è avvicinato ad un’ex fidanzata di un cantante famoso, Blanco. Proprio Giulia Lisioli, ha rivelato alcuni spoiler in un’intervista recente a Webboh: la ex ragazza di Blanco sarebbe stata contatta dalla produzione sia de GFVIP che de L’Isola dei Famosi. La ragazza però avrebbe rifiutato evitando di cavalcare l’onda mediatica. In lizza come concorrenti ci sono anche Pamela Prati, Antonino Spinalbese, Wilma Goich, Umberto Smaila e i due ex volti di Temptation Island Valeria Liberati e Luciano Punzo. Per loro ci sarebbe una trattativa in corso anche se per il momento tutto tace.











