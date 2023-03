Grande Fratello Vip: divieti e censure per le flatulenze/ Scatta la protesta in casa…

Grande Fratello Vip 2022:la censura sui discorsi dei vipponi

Scatta la protesta nella casa del Grande Fratello vip 2022 da parte dei concorrenti. La nuova linea editoriale decisa da Piersilvio Berlusconi a cui la mamma di Antonella Fiordelisi ha scritto una lettera aperta, ha portato i concorrenti a correggere i propri atteggiamenti, ma anche i propri dialoghi. Dopo quasi sei mesi di reality, i concorrenti sono stati ampiamenti rimproverati da Signorini e dagli autori per correggere il tiro. Nelle scorse ore, però, proprio i vipponi si sono lasciati andare ad uno sfogo lamentandosi di non poter parlare di determinati argomenti.

Tutto è accaduto quando, in cucina, Luca Onestini e Oriana Marzoli stavano chiacchierando tra loro parlando di odori molesti e si è parlato di flatulenze. Argomenti che, a quanto pare, non sarebbero graditi al punto che, dalla regia, si è sollevata una voce che ha invitato i vipponi a cambiare argomento.

La protesta di Oriana Marzoli

A sollevare l’argomento è stata Oriana Marzoli. «Amore, sei te che ci metti tre ore per fare la ca…», ha detto parlando con Luca Onestini. A replicare anche Antonella Fiordelisi: «No, è che ci metti tre ore per togliere la puzza». «Eh, certo! Lui fa così. Questa è una strategia», ha risposto ancora Oriana: «Ragazzi grazie», sono state poi le parole della voce proveniente dalla regia.

Di fronte al rimprovero degli autori, Oriana Marzoli non ha nascosto il proprio disappunto: «Ma ora non si può neanche più parlare di di scoreg**e? Va be’, siamo arrivati a un livello…». Alla finalissima della settima edizione del reality show mancano solo due settimane e i vipponi cominciano a mostrare segni d’insofferenza non potendo parlare di tutto ciò che deisderano.

