Grande Fratello Vip in crisi? “Abbassa il cachet e ripiega su concorrenti sconosciuti”/ L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal settimanale Gente, sembra che il GF Vip stia ricorrendo al risparmio. Rispetto all’inizio, il reality show avrebbe ridotto di molto i cachet per i concorrenti. Inoltre, sembra che Alfonso Signorini stia ripiegando su protagonisti nuovi e sconosciuti “a basso budget”.

Su Gente, infatti, si legge: “Wilma Goich, 77, è stata una delle protagoniste di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip, infine eliminata dopo una lunga e discussa permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Però l’indomita Wilma può ritenersi soddisfatta. Ha infatti messo da parte un buon gruzzoletto, visto che il cachet ricevuto ammonta a 8 mila euro a puntata. Cifre che il longevo reality di Mediaset si è potuto permettere solo nei mesi iniziali di messa in onda. Il budget ora si è prosciugato e il Biscione ha dovuto ripiegare su nuovi e sconosciuti concorrenti a costi assai più contenuti.” E infine: “Aspiranti famosi a buon mercato“. Ma quali sono questi “nuovi e sconosciuti” concorrenti che entreranno nella Casa?

Da alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che lunedì 9 febbraio siano previsti sei nuovi ingressi al GF Vip. Si parla di Taylor Mega, ex fidanzata di Alberto De Pisis e migliore amica di Giaele De Donà; Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon, del quale Deianira Marzano aveva anticipato un intervento nel reality contro la modella.

Inoltre, si parla anche dell’arrivo al Grande Fratello Vip 2022 di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. L’unico nome, invece, il cui ingresso è stato confermato dallo stesso Alfonso Signorini è quello di Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini. Per gli altri due nomi non si sa ancora nulla e accorrerà aspettare la diretta del reality show per conoscerne i dettagli.

