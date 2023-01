Luca Onestini e Ivana Mrazova torneranno insieme?/ Possibile ritorno di fiamma al gf vip

Luca Onestini e Ivana Mrazova si amano ancora? Ecco cosa è successo

Nella ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Luca Onestini ha provato tantissime emozioni legate alla sua ex Ivana Mrazova. I due si sono conosciuti sei anni fa nella Casa e si sono innamorati perdutamente; la loro storia è durata qualche anno anche fuori dal reality per poi finire nel 2021.

Alfonso Signorini ha letto una lettera di Ivana indirizzata a Luca Onestini che si è immediatamente commosso: “Siamo stati insieme tanto tempo, tre anni e mezzo, una storia bella e lunga. Poi ci sono stati anni difficili per tutti. Lei è una bellissima persona, simpatica, buona, di cuore, non posso che parlarne benissimo. Io pensavo che lei fosse proprio la donna della mia vita. Come mai è finita? Dopo durante il Covid sono successe cose particolari per tutti. Sono stati anni particolari e difficili. Alla prima difficoltà non l’abbiamo superata”. Ad emozionarsi è stata anche la bella Mrazova che entrerà nella Casa lunedì 6 febbraio, a insaputa di Luca, come ospite per qualche giorno. Nonostante si siano lasciati da entrambi traspare ancora un forte sentimento, che il rientro di Ivana nel GF Vip sia la scintilla per un ritorno di fiamma?

Ivana Mrazova e la dolce lettera a Luca Onestini

Alfonso Signorini ha invitato Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini, al Grande Fratello Vip 2022. Il conduttore, nel corso della diretta, si è rivolto alla modella: “Nel 2017 vi siete conosciuti e ricordo che vi siete innamorati dentro la casa e poi avete risolto le cose fuori“.

Il conduttore ha invitato Ivana a leggere la lettera che ha scritto per Luca Onestini: “Ciao Luca, sto seguendo il programma e mi fa molto piacere vederti in quella casa dove tutto è iniziato. La prima cosa che si nota sono le tue camicie, ho anche visto che hai parlato spesso di me con belle parole. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi insieme, resta la storia più importante. Ora vorrei vedere il Luca che conosco quindi divertiti e lascia stare il resto“. L’ex tronista si è emozionato per le parole della sua ex compagna, e non è riuscito a trattenere le lacrime.

