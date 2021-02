Grande Fratello Vip, la diretta 24 ore sarà in differita/ Ecco perché

Il Grande Fratello Vip va in onda in prima serata su Canale 5 in occasione delle puntate di lunedì e venerdì sera. Ma è possibile seguire le vicende dei concorrenti del reality 24 ore su 24 con la diretta trasmessa su Mediaset Extra. La diretta ha un grande pregio per il pubblico del GF Vip che può seguire ogni movimento e discorso degli inquilini della casa. Ma ci sono anche degli svantaggi, sopratutto per la produzione: spesso i concorrenti commettono qualche sbaglio o pronunciano qualche frase punibile con la squalifica. Durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 sono state numerose le squalifiche dovute a bestemmie o ad altre frasi irripetibili: Fausto Leali, Denis Dosio, Stefano Bettarini, Filippo Nardi e Alda D’Eusanio. Episodi che sono stati subito notati dai fan del programma e che in poche ore sono diventati virali sui social.

La diretta 24H del GF VIp va in onda in differita

Per evitare questo problema, sembra che da ora in poi la diretta su Mediaset Extra non sarà più una diretta ma sarà trasmessa in differita: da oggi le immagini sul canale Mediaset partiranno con qualche minuto di ritardo. Nel caso in cui un concorrente dovesse commettere un gesto da squalifica, la produzione avrà tempo per intervenire e oscurare le immagini. Questo escamotage è già stato utilizzato in molte edizioni estere del reality. Alfonso Signorini ha annunciato questo grande cambiamento durante la puntata di ieri sera su Canale 5, spiegando che questa tecnica verrà sperimentata durante l’ultima settimana di Grande Fratello Vip, per poi eventualmente adottarla definitivamente il prossimo anno.



