Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli attacca la famiglia/ “Avevamo un patto, che ca**o hanno combinato?”

Pierpaolo Pretelli ha scoperto che la sua famiglia non è molto contenta della sua relazione con Giulia Salemi. Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda ieri sono state mostrate alcune dichiarazioni rilasciate da Giulio, fratello dell’ex velino, durante un’intervista a FanPage. Il ragazzo ha dichiarato che la madre ha una simpatia particolare per Elisabetta Gregoraci, mentre su Giulia Salemi ha detto “è bellissima, hanno la stessa età e si divertono molto insieme”.

Pierpaolo, però, non ha preso bene l’intromissione della sua famiglia: “Gli ho detto ‘non esponetevi, non vi intromettete nelle cose mie, non andate in tv’. Non hanno rispettato il patto che avevamo fatto prima che entrassi. Mi sento in difficoltà adesso. Mi vergogno per quello che hanno fatto. Ma che ca**o hanno combinato?”, ha detto l’ex velino dopo la diretta. Pretelli non ha nemmeno apprezzato che la madre abbia coinvolto il figlio Leonardo: “Non gli permetto nemmeno di intromettersi nel mio ruolo da genitore, perché a lui provvedo io e non loro”.

Pierpaolo Pretelli contro la sua famiglia: “non ha capito nulla”

Nel post puntata Pierpaolo Pretelli si è lungo sfogato con Giulia Salemi, criticando la presa di posizione della sua famiglia sulla loro relazione: “Se un genitore vede il figlio con gli occhi che luccicano, che è felice e che sta bene io direi solo cose belle”. L’ex velino non capisce come la madre possa preferire Elisabetta Gregoraci a Giulia: “Io stavo male per un sentimento che dall’altra parte non c’era. Adesso che sto bene mi fanno questo?”, aggiungendo di pretendere che la sua famiglia rispetti la Salemi o chiunque lui voglia al suo fianco.

L’influencer, raccontando la sua esperienza, ha provato fargli capire il loro punto di vista: “L’ha fatto anche mia mamma che è la persona che mi ama di più al mondo, l’ha fatto un po’ ingolosita dalla situazione e un po’ perché continuava a dire che mi stava proteggendo e tutelando”. Pretelli, però, non trova giustificazioni per le parole dei suoi familiari: “Mio fratello dorme e mia madre secondo me guarda Forum e Beautiful al posto della diretta. Non c’ha capito nulla”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA