Grande Fratello Vip, Signorini perde due concorrenti/ Ventola e Grimaldi dicono no

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini si prepara a tornare in onda ma prima mette a punto gli ultimi dettagli riguardanti i personaggi che faranno il loro ingresso nella Casa. Proprio nelle ultime ore sono infatti arrivate due chiare smentite. I nomi di Eva Grimaldi e Nicola Ventola erano infatti dati per certi ma sia l’attrice che l’ex calciatore hanno smentito. “Per adesso l’unica casa in cui sto per entrare è quella nuova…” ha scritto la Grimaldi su Instagram. “Non parteciperò al Grande Fratello Vip per altri impegni. Grazie” ha invece scritto Ventola. Due decise smentite alle quali, nei prossimi giorni, potrebbero però aggiungersi quelle di altri nomi dati per concorrenti della prossima edizione.

Grande Fratello Vip 5 cast: tra smentite e quasi conferme

Le uniche certezze, per ora, sono Pupo e Antonella Elia nel ruolo di opinionisti. Per quanto riguarda i concorrenti del Grande Fratello Vip, però ora si parla ancora di ipotesi. Ricordiamo che i nomi dati, dunque, quasi per certi sono: Stefania Orlando Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, la speaker radiofonica Ludovica Pagani, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti), Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli), Riccardo Fogli e Giovanni Terzi. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sul cast e le prime conferme che potrebbero arrivare tra pochissimi giorni visto che la partenza è prevista per il 14 settembre.

Visualizza questo post su Instagram #evagrimaldi #house #love #eye #bigbrother #grandefratellovip Un post condiviso da Eva Grimaldi (@evagrimaldireal) in data: 18 Ago 2020





