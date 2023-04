Grande Fratello Vip sospeso? “Si torna alla versione Nip”/ Cambia anche la durata: l’indiscrezione

Grande Fratello, sospesa la versione Vip? “Si torna alle origini”: cosa sta accadendo

Quella conclusa poche settimane fa potrebbe essere stata l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Da qualche tempo circola la voce di un possibile ritorno alle origini per quanto riguarda il reality di Canale 5, da anni condotto da Alfonso Signorini solo in versione Vip. Invece pare che Mediaset sia pronta davvero a tornare alla versione ‘Nip’ a partire dalla prossima edizione. A lanciare la notizia è Giuseppe Candela per Dagospia, rivelando che i lavori sarebbero già in corso.

“Il reality condotto da Alfonso Signorini ha ottenuto buoni ascolti e ha fatto i conti con le polemiche. Ha dovuto affrontare gli interventi ‘pubblici’ di Pier Silvio Berlusconi con la richiesta di un cambio di passo. – ricorda la fonte, che quindi annuncia – A Mediaset già si lavora alla prossima stagione, con la riconferma di Signorini, ma con una novità importante: un ritorno al passato.”

Grande Fratello, torna la versione Nip: da Signorini alla durata del reality

Arriva quindi la specifica: “A settembre 2023 nella casa più spiata d’Italia entreranno concorrenti nip, con l’addio ai vip che da qualche tempo (anche per ragioni di budget) hanno lasciato spazio a prezzemolini di serie b.” Una stoccata, quella del giornalista, che spiegherebbe però anche il motivo di questa ulteriore spinta verso la versione ‘Nip’. D’altronde, lo stesso Signorini aveva accennato al fatto che stesse riflettendo sulla possibilità di condurre una versione Nip.

Sarebbe, inoltre, un ritorno al passato anche per quanto riguarda la durata del reality. Scrive Candela: “dovrebbe essere limitata a tre o massimo quattro mesi, con la possibilità di ridurre, se possibile eliminare, il raddoppio settimanale.”











