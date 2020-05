Grande Trittico Lombardo 2020/ Riunite in una sola gara le tre classiche del ciclismo

Pubblicità

Rivoluzione nel calendario del ciclismo lombardo: nasce infatti il Grande Trittico Lombardo 2020, un’unica gara che riunirà Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e le Tre Valli Varesine. Per la prima volta e in via eccezionale infatti si è voluto fondere queste tre corse cardine della stagione italiana di ciclismo, in un unica competizione valida per il calendario UCI Pro Series. Lo scopo è ben chiaro, snellire il programma e non perdere l’appuntamento con il ciclismo lombardo nel nuovo calendario della Federciclismo internazionale, completamente rivoluzionato solo pochi giorni fa, in seguito evidentemente all’emergenza per coronavirus, che ha imposto per ora rinvii e cancellazioni a tappeto di grandissimi eventi. L’idea di un Grande trittico Lombardo 2020 è stata ufficializzata solo ieri dai presidenti Renzo Oldani della Società Ciclistica Alfredo Binda, Luca Roveda della U.S. Legnanese 1913 e Silvano Lissoni della Sport Club Mobili Lissone, che pure hanno proposto un progetto nuovo di solidarietà e collaborazione tra società, in questo drammatico momento per il paese e per il mondo.

NUOVO TRITTICO LOMBARDO 2020: DATA ANCORA DA DEFINIRE

Dunque, invece che tre gare che difficilmente avrebbero trovato posto nel programma rivoluzionato dell’UCI e che sarebbe stato complicato organizzare, visto il drammatico contesto presente, ecco una unica gara che riunirà le tre classiche del ciclismo lombardo. E che ovviamente nel Grande Trittico Lombardo 2020 verranno adeguatamente celebrate: il percorso, ancora non ufficializzato infatti dovrebbe passare per le città delle gare originali e dunque Legnano (Coppa Bernocchi), Lissone (Coppa Agostoni) e Saronno e Varese per la Tre Valli Varesine. Va poi aggiunto che al momento non è stata ancora decisa la data del grande evento del ciclismo lombardo, cui molti big italiani e stranieri certo parteciperanno. Come leggiamo nella nota ufficiale, il Grande Trittico Lombardo 2020 potrebbe avere luogo il prossimo 18 agosto (prima del Giro di Lombardia dunque se questo verrà spostato ad agosto): plausibile anche la data del 22 settembre che renderebbe la corsa, l’ultima prima dei Mondiali di ciclismo.



