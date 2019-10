Diretta Tre Valli Varesine 2019/ Streaming video Rai: orario, percorso e vincitore

Oggi appuntamento con la diretta Tre Valli Varesine 2019, edizione numero 99 di questa classica che è fra le più prestigiose nel calendario del ciclismo italiano e che fra un anno toccherà dunque l’affascinante quote della tripla cifra. Inizia dunque con la Tre Valli Varesine una settimana fantastica per tutti gli appassionati: domani infatti sarà la volta della Milano-Torino, giovedì ecco il Giro del Piemonte ed infine sabato il Giro di Lombardia, con cui di fatto calerà il sipario sulla stagione del grande ciclismo. Pensiamo però adesso a quanto ci attende oggi, cioè la Tre Valli Varesine 2019 con cui si apre appunto una settimana di lusso ma si chiude anche il Trittico Lombardo (Agostoni e Bernocchi erano state disputate prima dei Mondiali). Saranno da affrontare 197,8 km per una Tre Valli Varesine 2019 che si annuncia come sempre molto selettiva e dovrebbe dunque regalarci un grande spettacolo. Partenza alle ore 12.00 da Saronno per il quarto anno consecutivo, l’arrivo è previsto indicativamente per le 17.00, naturalmente nel capoluogo varesino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA TRE VALLI VARESINE 2019

La diretta tv della Tre Valli Varesine 2019 sarà davvero eccellente, perché alle ore 15.00 avrà inizio il collegamento su Rai Sport + HD (canale numero 57) per poi passare alle ore 16.00 su Rai Due, godendo dunque per il finale di corsa e le premiazioni la ribalta di un canale generalista. Anche la diretta streaming video sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito Internet della Rai all’indirizzo www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA TRE VALLI VARESINE 2019: IL PERCORSO E I PROTAGONISTI

Verso la diretta della Tre Valli Varesine 2019, possiamo allora adesso passare ad esaminare in maggiore dettaglio il percorso. Come detto, la partenza sarà a mezzogiorno da Saronno, per la precisione da Via 1 Maggio. Vi sarà nella prima parte un tratto in linea di 81 km che porterà la corsa fino al primo passaggio sulla linea del traguardo in Via Sacco a Varese, toccando moltissime località della provincia e toccando luoghi tra i più significativi – si costeggeranno i laghi di Varese, Comabbbio e Monate e si pedalerà anche il parco regionale di Campo dei Fiori, sfiorando anche il Sacro Monte di Varese. Passato il traguardo, comincerà il primo di cinque giri del circuito “breve”, che misura 13 km e prevede la salita del Montello e lo strappo di Bobbiate. Gli ultimi due giri invece prevederanno un circuito di ben 25 km, comprendendo in più i passaggi per Calcinate del Pesce e Morosolo. Infine torneranno verso il traguardo passando da Casciago, dove sarà posto il GPM nonché fase più complicata della parte conclusiva della gara. Il finale è il medesimo di tutte le tornate precedenti, fino naturalmente all’arrivo nel cuore di Varese. Il dislivello totale sfiorerà i 3000 metri: sarà dunque una Tre Valli Varesine come sempre molto dura e nobilitata da tanti iscritti eccellenti. Avremo ad esempio i vincitori dei tre grandi giri di quest’anno, ovvero Primoz Roglic che sabato ha conquistato anche il Giro dell’Emilia, Egan Bernal e Richard Carapaz. In gara anche il nuovo campione del mondo Mads Pedersen e Vincenzo Nibali, che ha già vinto la Tre Valli Varesine nel 2015 e sarà il leader di una Bahrain-Merida eccellente, che punterà anche su Sonny Colbrelli, già vincitore nel 2016 e domenica primo al GP Beghelli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA