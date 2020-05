Coronavirus Ciclismo/ Presto nuovo calendario: Giro d’Italia confermato ad ottobre?

Pubblicità

Sono giorni di attesa per il mondo del ciclismo: a breve e forse già oggi infatti la Federazione Internazionale dovrebbe pubblicare un nuovo calendario per la stagione 2020, interrotta ai suoi esordi per l’esplodere dell’emergenza coronavirus. Fonti vicine all’UCI infatti hanno riferito in questi giorni, che la Federciclismo è vicinissima a una nuova programmazione della stagione e l’attesa è grande: superata, almeno in Europa, la fase più critica della pandemia ora è tempo di mettersi al lavoro per fissare una ripartenza, pur con tutti i punti di domanda che ne conseguono. Di fatto, benché il ciclismo sia uno sport individuale, pure sono parecchie le difficoltà che devono venire risolte prima che la stagione possa davvero riprendere lì dove l’abbiamo lasciata. Organizzare un gran evento come una corsa ciclistica risulta infatti ben complicato, specie ora che diversi stati hanno prolungato misure restrittive, anche in materia di spostamenti internazionali: poi sarebbe impensabile a un arrivo di tappa del Giro d’Italia dove i tifosi dovranno mantenere le norme del distanziamento sociale!.

Pubblicità

CORONAVIRUS CICLISMO: GIRO D’ITALIA CONFERMATO AD OTTOBRE?

Pur con tutte queste difficoltà è volontà della Federazione Internazionale tornare al più presto in strada e L’UCI è pronta a trovare nuovi spazi per grandi giri e classiche monumento che fin qui son state rinviate, o che rimangono ancora in bilico. Stando alle prime indiscrezioni, ecco che nel nuovo calendario 2020 dell’UCI il primo paletto fissato saranno i Mondiali, che verranno ancora disputati dal 20 al 27 settembre: saranno circa tre mesi e mezzo di grande ciclismo, con la riconferma dei tre Grandi giri e l’inserimento del maggior numero di classiche monumento, anche in contemporanea. Andando più nel dettaglio ecco che l’idea è quella di disputare il Tour de France nelle date finora annunciate (salvo cambiamenti da parte del governo francese) e dunque dal 29 agosto al 20 di settembre: di fila avremo il Giro d’Italia dal 3 al 25 ottobre e la Vuelta spagnola, ridotta a 18 tappe dal 20 ottobre al 8 novembre. Da segnalare che nel frattempo non mancheranno le classiche: anzi durante la corsa rosa potrebbero svolgersi Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro delle Fiandre, mentre la Parigi-Roubaix potrebbe aver luogo durante il giro spagnolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA