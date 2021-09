Gratta e vinci, come riscuotere vincite/ E cosa fare in caso di furto del biglietto

Il caso del tabaccaio di Napoli fuggito con un Gratta e vinci da 500mila euro ha fatto sì che si acuisse l’interesse degli italiani nei confronti delle idonee procedure di riscossione da seguire in caso di vincita a una lotteria istantanea. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha, pertanto, fornito alcune risposte in merito attraverso le colonne de “Il Corriere della Sera” e per bocca del dirigente dell’ufficio giochi numerici e lotterie, Stefano Saracchi, il quale ha asserito: “È possibile identificare una prima soglia di 500 euro come netto spartiacque per le procedure che il giocatore deve seguire per il reclamo e il ritiro della vincita”.

Va da sé, quindi, che, qualora l’importo vinto fosse al di sotto di tale soglia, il giocatore dovrebbe avanzare richiesta, presso qualsiasi punto vendita italiano autorizzato, della riscossione immediata della vincita. “Sopra tale soglia e fino a 10mila euro, il giocatore dovrà presentare il biglietto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato per richiedere la prenotazione del pagamento della vincita”, ha aggiunto il dirigente. Invece, sopra i 10mila euro occorrerà esibire il biglietto all’ufficio premi del concessionario o presso uno sportello di Intesa Sanpaolo, che attiverà le procedure di reclamo.

GRATTA E VINCI, COSA FARE IN CASO DI FURTO DEL BIGLIETTO?

La situazione si complica qualora si viva un’esperienza analoga a quella andata in scena nel capoluogo partenopeo, ovvero nel caso in cui un biglietto vincente venga rubato. Di fronte a una simile evenienza, è bene presentare tempestiva denuncia presso le Autorità competenti: “I regolamenti in vigore – ha puntualizzato Saracchi – prevedono che l’Agenzia possa autorizzare i pagamenti dei tagliandi risultati vincenti solo se presentati in originale. Pertanto, nel momento in cui si dovesse presentare apposita denuncia di furto, il biglietto deve essere stato ritrovato e l’Autorità Giudiziaria deve essere nelle condizioni di accertare la legittima proprietà del tagliando in capo a chi ne reclama la titolarità”.

Se, però, il Gratta e vinci sottratto non fosse reperibile in alcun modo, la sola strada percorribile sarebbe quella del contenzioso legale, con annesse eventuali richieste di risarcimento danni verso chi è accusato di avere commesso il furto. “Le norme e i regolamenti di settore – ha concluso il dirigente – prevedono che chi presenta il tagliando vincente ne sia il legittimo titolare, salve le regole della rappresentanza. Questo accade ogni volta in cui non risultasse agli atti alcun tipo di diversa dichiarazione da parte di terzi, come ad esempio una denuncia o un esposto. In quest’ultimo caso, si presume la titolarità in capo a chi ha presentato il tagliando, ma tale presunzione trova il limite dell’accertamento dei fatti in giudizio”.



