Grazia, amante Francesco Sarcina/ “Insieme per 4 anni, Clizia Incorvaia doveva…”

Grazia è stata l’amante di Francesco Sarcina per 4 anni, lo conobbe quando aveva 17 anni: “Mi sono trasferita a Milano a 18 anni visto che lì c’era lui, ero molto piccolina lui aveva 38 anni”. Mostra poi un messaggio video inviato alla mamma: “Mi sentivo la sua donna, la sua compagna. Non mi trattava come un’amante. E’ sempre stato tranquillo a vederci mano nella mano e mi baciava davanti a tutti. Sapevo che era separato in casa che con Clizia Incorvaia fosse un matrimonio di solo gossip. Il 29 gennaio è finita la nostra storia, mi sono illusa e mi ha illusa. Sono stata con sui marito per quattro anni. Una donna se ne accorge, per me lei è una grande calcolatrice“.

Clizia Incorvaia risponde: “Mi dispiace cornuta e mazziata. Le donne intelligenti si innamorano di persone così. Io sono crescita con la legge dell’amore eterno. La storia? All’epoca trovai le chat che implicava al suo ex manager. C’erano tante ragazze giovani che mi mandarono dei messaggi. C’è da dire che io in realtà in questi ultimi due anni, quando scoprii le chat, iniziai un percorso duro diventando insicura e fragile, si insinuò un tarlo. C’ho messo due anni a superare questa cosa, per perdonarmi, lei era una delle tante. Le faceva sentire tutte esclusive“.

