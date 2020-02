Clizia Incorvaia/ Innamorata della piccola Nina (e Paolo Ciavarro?) (Verissimo)

Clizia Incorvaia ha fatto ritorno a casa e dopo essere stata espulsa dal Grande Fratello Vip 4, ha deciso di rivedere subito la sua famiglia. Su alcuni siti sono emersi dei gossip che hanno lasciato perplessi i fan, soprattutto quando l’ex di Francesco Sarcina è stata avvistata con un uomo. Si è gridato in poco tempo al tradimento, soprattutto per quanto riguarda il flirt fra l’ex concorrente e Paolo Ciavarro, ma a quanto pare si tratta solo di un abbaglio. Riportando uno dei titoloni spuntati in questi giorni, Clizia infatti commenta tramite Stories che in realtà quello sconosciuto non è nient’altri che il suo papà. “Onde evitare fraintendimenti”, sottolinea prima di mostrare due foto in cui lei e il genitore, birra alla mano, si trovano in spiaggia. “Sono con la mia cucciola e il mio cuore batte sempre per voi”, dice in un’altra Storia ringraziando tutti coloro che la stanno sostenendo. La foto in cui Clizia bacia sulle labbra la sua piccola Nina ha già ricevuto migliaia di like e persino l’approvazione di Eleonora Giorgi, che ha lasciato un cuoricino rosso fra i commenti. “Amore puro”, risponde la Incorvaia, prima di affrontare una serata a tutta musica con la sorella Micol. Le due biondine hanno trascorso ore e ore a cantare brani smielati e romantici e sappiamo bene che in quel momento il pensiero di Clizia è volato di nuovo alla Casa di Cinecittà.

CLIZIA INCORVAIA OSPITE A VERISSIMO

La squalifica di Clizia Incorvaia brucia, ma non sembra che abbia perso il sostegno di tutti i fan. Sono molti infatti i commenti positivi che spuntano sui social, soprattutto da parte di chi crede che la sua assenza costerà cara al reality show di Alfonso Signorini. Nessuna dichiarazione intanto da parte della Incorvaia, che parlerà di quanto accaduto nella puntata di Verissimo di oggi, sabato 29 febbraio 2020. Sui social l’ex di Francesco Sarcina preferisce più che altro pensare alla sua love story con Paolo Ciavarro, sostenuta da tutte le ammiratrici della coppia, e non mancheranno i riferimenti nel salotto di Verissimo. Fra le Stories pubblicate di recente troviamo persino un estratto del Viviamo e Amiamo di Catullo, che nel quinto Carmina dedicato a Lesbia, si lancia in un’ode dell’amore puro, quello che non tiene conto delle chiacchiere e dei pettegolezzi, ritenute “Tutte soltanto moneta senza valore”. L’estratto scelto da Clizia comprende anche una delle frasi più celebri di Catullo, che molto probabilmente ha scelto di dedicare a Ciavarro: “Dammi mille baci, poi cento, poi altri mille, poi ancora cento, poi sempre altri mille, e poi cento; poi quando ne avremo totalizzati molte migliaia, li rimescoleremo per non sapere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA