Grazia Di Michele/ “Con mia sorella gestitisco un rifugio per cani abbandonati”

Grazia De Michele, cantautrice e insegnante di musica che il pubblico italiano ha conosciuto meglio durante la sua esperienza come professoressa nella scuola di Amicidi Maria De Filippi, ospite della trasmissione di Raiuno, Io e te, condotta da Pierluigi Diaco, racconta il suo grande amore per gli animali. Un amore che l’ha portata insieme alla sorella Joanna a gestire un rifugio per animali abbandonati dove, attualmente, sono ospitata 60 cani e 30 gatti che riescono a gestire dividendoli in quattro gruppi in base al comportamento di ciascuno. “Sono con Joanna, con mia sorella, in campagna, dove c’è questo rifugio in cui abbiamo cani abbandonati, maltrattati. Cani che hanno delle storie particolari e dove rifioriscono grazie alle cure e all’amore“, spiega la cantautrice.

GRAZIA DI MICHELE: “SUONO LA CHITARRA E I CANI ASCOLTANO”

Innamorata dei cani, Grazia Di Michele dedica tanto tempo ai suoi animali che intrattiene anche con la musica. “Ho un repertorio per i cani. Mi metto seduta con la chitarra. Loro si siedono e ascoltano”, svela Grazia Di Michele che riceve la proposta di Katia Ricciarelli di poter andare al rifugio per stare con loro. “E’ una delle storie più belle raccontate e voglio dire che Grazia Di Michele, a differenza di tante sue colleghe ha un altrove e, oltre a fare bene quello che fa da tantissimi anni, la passione che ha per gli animali, la passione che ha per la natura, la rende la persona speciale che è”, commenta Diaco prima di chiudere il collegamento.



