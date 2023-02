Grazia Dipietromaria, madre Alba Parietti/ “La sua follia è la cosa più bella che ho”

Grazia Dipietromaria, madre di Alba Parietti

Alba Parietti, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è la figlia di Francesco – partigiano e poi chimico – e di Grazia Dipietromaria, pittrice e scrittrice. Dopo la morte della madre, avvenuta il 21 ottobre 2010, ha deciso di raccontare la storia della sua famiglia nel libro “Da qui non se ne va nessuno”.

Mentre lavorava alla stesura del libro ha trovato un diario della madre: “Era una musicista, una donna colta: nel diario ho trovato le vicende legate alla sindrome bipolare che l’aveva colpita… Ci ha salvati mio padre, al quale ho chiesto: ‘Perché non hai mai fatto curare la mamma?’. Mi rispose: ‘Alba, perché avrebbe fatto la fine di tuo zio e forse non avresti avuto tua madre’…”, ha raccontato la showgirl nel salotto di Caterina Balivo a “Vieni da me”. Lo zio della showgirl, fratello della madre, era stato rinchiuso in un manicomio.

Alba Parietti: la malattia della madre Grazia

Qualche anno fa Alba Parietti ha scritto una lettera alla madre Grazia, chiedendole perdono per non aver compreso il suo disagio: “Quante volte ho desiderato avere una mamma diversa, più banale, normale, meno complessa, più facile da capire. Avevo il terrore di vedere che non eri la mamma che tutti gli altri avevano. Te l’ho rinfacciato, ti ho gridato il mio odio per le nostre incomprensioni, per le tue manie”. Oggi invece Alba, parlando della madre Grazia, dice: “Ma la follia di mia madre, che ho ereditato, è la cosa più bella che ho: la tengo sotto controllo, ci convivo e ne sono fiera. È una forma di altissima intelligenza”, ha confessato a Domenica In. Grazia Dipietromaria è morta per un ictus nel 2010 e i suoi organi sono stati donati, come ha raccontato la showgirl in diverse occasioni.

