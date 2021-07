Grazia e Michele Battiato, mamma e fratello Franco Battiato/ “Sempre accanto”

Grazia e Michele Battiato sono rispettivamente la mamma e il fratello di Franco Battiato, il cantautore celebrato nella nuova puntata di “Techetechetè”. A distanza di due mesi dalla morte del cantautore catanese, il programma di Rai1 racconta con immagino e video il grande genio di Battiato che è stato legatissimo alla madre Grazia scomparsa nel 1994. Un amore immenso quello del figlio per la madre che in una vecchia intervista si è confessato raccontando: “diciamo che anime gemelle non ne ho avute… Ma amiche degne di questo nome, sì, e ogni tanto ce n’è qualcuna che viene a stare qui con me per cinque, dieci giorni. In camere completamente separate, però, per forza!”. Non solo, proprio Battiato in una vecchia intervista ha proprio raccontato quanto la madre abbia significato nella sua vita di uomo, ma anche di artista. Nella sua vita oltre alla madre Grazia, un ruolo importante ha avuto anche il fratello Michele che gli è stato sempre accanto. Proprio insieme a lui e a tutta la sua famiglia ha festeggiato l’ultimo suo compleanno: il 76esimo.

Michele Battiato racconta l’ultimo compleanno del fratello Franco

A raccontarlo è stato proprio il fratello Michele Battiato che ha rivelato: “era contento della festicciola e riuscì ad assaggiare la torta. Ma cominciava da giorni a perdere le facoltà. Si è arrivati a un deperimento organico per cui, pian piano, si è, come posso dire? Si è quasi asciugato. Non si è accorto del trapasso. Circondato da me, mia moglie, mio genero, i nipoti, i collaboratori e due medici che non ci hanno mai lasciato”. Un ricordo molto toccante quello del fratello di Franco Battiato che è stato accusato da Roberto Ferri, insieme all’etichetta e al manager Franz Cattini, di aver pubblicato gli due album del cantautore catanese senza il suo totale consenso. Una notizia smentita categoricamente dal fratello che, invece, è stato vicino a Franco Battiato fino all’ultimo giorno.

