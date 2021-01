Graziano Pellé, proposta di matrimonio alla fidanzata/ Viky Varga: “Ho detto sì”

Graziano Pellé ha chiesto la mano della sua fidanzata Viky Varga con una proposta di matrimonio da sogno a Dubai, che è subito diventata virale sui social, dove la modella ungherese ha rivelato ai suoi follower di avere accettato la proposta del suo amato Graziano. Difficile d’altronde resistere a una proposta di matrimonio in riva al mare, accompagnata da un anello di fidanzamento da favola. Graziano Pellé ha fatto dunque tutto per bene per segnare il gol più importante della vita, come Viky Varga ha scritto su Instagram: “Vorrei ringraziare Graziano per la migliore proposta e l’anello più bello che potessi immaginare hai fatto un ottimo lavoro nel pianificare tutto… Non riesco ancora a credere che tu sia riuscito a coinvolgere tutta la nostra famiglia e i nostri amici. È stato semplicemente perfetto. Non vedo l’ora che inizi questa avventura e tutte quelle che devono ancora venire. Ti amo tanto vita mia”. Un Graziano Pellé romanticissimo, che si è inginocchiato e ha chiesto a Viky di sposarlo con un super anello e davanti a uno splendido tramonto. Le foto sui social documentano tutto: forse un momento così speciale meriterebbe più intimità, ma pubblicarlo garantisce like e visualizzazioni a raffica…

CLICCA QUI PER IL POST INSTAGRAM DI VIKY VARGA

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI GRAZIANO PELLÉ A VIKY VARGA

La proposta di matrimonio d’altronde non arriva di certo improvvisa: Viky Varga e Graziano Pellé sono fidanzati da oltre 7 anni. Si sono conosciuti in Olanda, quando Pellè giocava nella Eredivisie con la maglia del Feyenoord. Adesso l’attaccante ha 35 anni ed è reduce dall’esperienza “dorata” nella Chinese Super League con lo Shandong Luneng, un’avventura cominciata nell’estate del 2016, dopo l’Europeo disputato dall’attaccante salentino con l’Italia dell’allora commissario tecnico Antonio Conte, che magari Pellé potrebbe ritrovare se si concretizzassero le voci su un suo possibile approdo all’Inter come vice Lukaku. Per Graziano 132 presenze e 64 gol – tra tutte le competizioni – con la vittoria della Coppa di Cina nel 2020. La proposta di matrimonio è arrivata sul Burj al-Arab, uno degli hotel più lussuosi del mondo: una curiosità sulla coppia che si avvia a convolare a giuste nozze è che Graziano Pellé e Viky Varga condividono lo stesso giorno di nascita, per entrambi il 15 luglio. Viktoria “Viky” Varga è una modella di livello internazionale, con un grande seguito sui social network, che sono impazziti alla notizia, raccontata appunto nei minimi dettagli, compresa la successiva festa con amici e amiche della coppia, tutti felicemente in vacanza a Dubai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA