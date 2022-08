Grease, omaggio a Olivia Newton-John su Italia 1/ Curiosità e trama del film con John Travolta

Grease: stasera su Italia1 il film per ricordare Olivia Newton-John

Stasera 9 agosto va in onda Grease, l’iconico film che ha reso iconica la coppia formata da John Travolta e Olivia Newton-John. Per ricordare l’attrice, interprete della dolce Sandy, morta l’8 agosto all’età di 73 anni, Italia1 ripropone la pellicola diretta da Randal Kleiser in prima serata. Tratto dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey, Grease è un film del 1978 ed è ambientato negli anni Cinquanta e segue la storia di Danny e Sandy, due ragazzi agli antipodi, che si innamorano durante l’estate.

Chloe Lattanzi, straziante addio alla mamma Olivia Newton-John/ "Ti ho perso…"

Grease è diventato celebre per la sua colonna sonora, tra cui citiamo i brani You’re The One That I Want e Summer Nights. La canzone Hopelessly Devoted to You ha invece ricevuto una candidatura al premio Oscar alla migliore canzone originale nel 1979. Scopriamo nel dettaglio trama, cast e curiosità del film.

Olivia Newton John e l'incontro con John Easterling/ "Mi ha aiutata a superare la morte di Patrick McDermott"

Trama e cast del film Grease

In una calda estate americana durante gli anni Cinquanta, il duro playboy Danny incontra la dolce e ingenua Sandy, australiana di origini scandinave: i due si innamorano e vivono questo flirt con la consapevolezza che la ragazza dovrà tornare nel suo paese natìo una volta finite le vacanze. I piani di Sandy, però, cambiano, e si iscrive nella stessa scuola frequentata da Danny. Quando i due si rincontrano, inizialmente il ragazzo è freddi nei suoi confronti, poiché ha la fama di essere un donnaiolo; Sandy ci rimane male. Successivamente riprendono a frequentarsi, non senza qualche problema generato dagli amici di lui e le amiche di lei che cercano di separali. In particolare, Betty Rizzo, che ha avuto un flirt passato con Danny, è gelosa di Sandy. Intanto a scuola si organizza una grande gara di ballo che verrà trasmessa in diretta nazionale…

John Travolta, la toccante dedica a Olivia Newton-John/ "Hai reso le nostre vite di molto migliori"

Nel cast di Grease troviamo: John Travolta nei panni di Danny Zuko; Olivia Newton-John è Sandy Olsson; Stockard Channing è Betty Rizzo; Jeff Conaway è Kenickie; Barry Pearl interpreta Doody; Michael Tucci è Sonny; Kelly Ward è Putzie; Didi Conn è Frenchy; Jamie Donnelly è Jan; Dinah Manoff è Marty Maraschino.

Grease: curiosità del film, dal titolo alla tuta nera di Sandy

Il titolo del film Grease significa “Brillantina”, in riferimento al gel per capelli che andava di moda negli anni Cinquanta. In Italia, al titolo originale è stato infatti aggiunta la sua traduzione. Per rendere ancora più vivo l’omaggio a quel periodo storico, bisogna sapere che la giacca blu indossata da John Travolta nelle scene iniziali in cui i personaggi di Danny e di Sandy si innamorano e si promettono amore eterno, è un tributo all’attore James Dean, che ne aveva una identica nel film Gioventù bruciata, uscito nel 1955 e che segnò un’intera generazione.

Olivia Newton-John è diventata famosa per il ruolo di Sandy e per la tutina nera che indossa nelle ultime sequenze del film quando da ragazza semplice si trasforma in un’adolescente rock. Il look da femme fatale ha lanciato una moda, ma pochi sanno quanto fosse scomodo quell’outfit. In diverse interviste video, l’attrice dichiarò che era davvero stretta, tanto da fasciarle bene la vita. Una volta sul set si inceppò anche la zip, e la star temeva di non riuscire a togliersela più.

Per John Travolta fu un periodo davvero drammatico. Mentre girava Grease, l’attore fu colpito da un lutto: la sua fidanzata di allora, Diana Hyland, morì per un tumore al seno, e tutta la produzione pensò che per lui sarebbe stato difficile mantenere lo spirito goliardico durante la lavorazione del film. Tuttavia, Travolta dimostrò invece di essere all’altezza, nonostante il dolore personale, rendendo leggendario il suo personaggio.

Grease: in ricordo di Olivia Newton-John

Olivia Newton-John è morta l’8 agosto 2022 all’età di 73 anni. Ad annunciarlo il marito dell’attrice, John Easterling, che sui social ha scritto: “La signora Olivia Newton-John è morta pacificamente nel suo ranch nel sud della California questa mattina, circondata da familiari e amici.” Olivia Newton-John non era solo famosa per il suo ruolo in Grease. Oltre a recitare, l’attrice era anche cantante e ha inciso diversi brani (il più famoso è “Physical”, uscito nel 1981). Toccante anche il ricordo di John Travolta, che l’ha ringraziato per aver reso “migliori le nostre vite”.

Negli ultimi anni della sua carriera, quando ormai la malattia era ritornata e stava avanzando, Olivia Newton-John si è occupata di attivismo ambientale e ha lottato per i diritti degli animali. L’attrice ha lottato per trent’anni contro il tumore al seno, che nel 2017 era tornato più forte di prima. Il dolore alla schiena che provava si era infatti rivelato un tumore al seno con metastasi all’osso sacro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA