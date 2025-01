Greater è un film diretto da David Hunt che racconta la storia appassionante di Brandon Burlsworth (interpretato da Christopher Severio). È un film che ha come riferimento una storia vera e che è ambientato nel mondo del football americano e precisamente in Arkansas, dove vi è la squadra dei Razorbacks, che rappresenta l’obiettivo di Brandon fin da quando era piccolo.

Il fratello di Brandon, Marty Burlsworth (interpretato da Neal McDonough), fa da padre al giovane giocatore sia perché più vecchio di lui, sia perché il vero padre è tenuto lontano in quanto alcolizzato: nel film Greater il rapporto tra Brandon e suo padre viene continuamente ripreso, segno di un affetto che rimane dentro una drammaticità e una debolezza del padre mai superata, ma che non gli ha impedito di tenere vivo uno sguardo al figlio. La madre, invece, è molto presente nella vita di Brandon, molto attenta a lui e sempre dalla sua parte a sostenere i suoi obiettivi.

Come detto, Brandon ha un obiettivo che dichiara fin da piccolo, quello entrare nei Razorbacks, ma è considerato troppo grasso per giocare in prima divisione. Così il film Greater mostra come la storia di Brandon si svolga in mezzo a tante difficoltà, a un peso troppo fuori dalla norma, a un ambiente ostile, a dei compagni che lo prendono in giro, ma nulla lo ferma, ha una determinazione esemplare e commovente, affronta una a una le prove che la vita gli sottopone per raggiungere il suo obiettivo.

Il film Greater fa vedere che per vivere bisogna avere delle mete e per raggiungerle bisogna impegnarsi con tutte le proprie energie. Brandon affronta tanti ostacoli e riesce a raggiungere il sogno della giovinezza; pochi – e ci sono – avrebbero scommesso su di lui, ma lui ce la fa a testimoniare che per raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge ci vuole determinazione e impegno, fatica e volontà.

Brandon non solo raggiunge il suo obiettivo, ma diventa il punto di riferimento: è lui che tiene insieme la squadra, lui che infonde nei compagni quella passione e quel senso di essere squadra che diventa fondamentale sia nella vita dei singoli giocatori, sia nella crescita dei Razorbacks.

Il film Greater nel suo svolgersi incuriosisce sempre più, in quanto un ragazzo, che non avrebbe dovuto giocare a questo sport e che diventa la stella dei Razorbacks, fa porre la domanda: “Come ha fatto a riuscirci?”.

È una domanda da tenere viva, è la domanda del film, come sia possibile trovare la forza per superare ostacoli che sembrano insormontabili. Una prima risposta la si può trovare nella sua fede semplice ma quanto mai viva, da cui viene una fiducia nella vita, una certezza di poter trovare le energie per affrontare le difficoltà che si incontrano. Certo la motivazione è importante, ma non basta, ci vuole una positività e un amore alla vita che originano dalla sua fede.

Brandon è un ragazzo semplice, che sa capire ciò che vale e vi ci si impegna con tutta la volontà di cui è capace fino a ribaltare tante situazioni, come ad esempio il rapporto con i compagni di squadra che prima non fanno altro che prenderlo in giro, ma che poi trovano in lui un punto di riferimento.

Quella di Brandon è una storia meravigliosa, finita tragicamente, ma che testimonia quanto avere dei sogni sia importante nella vita se a essi si fa seguire la passione di vivere, un impegno senza limiti, una fiducia nella vita stessa che se pone delle mete dà anche l’energia per raggiungerle.

