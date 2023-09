Grecia Colmenares eliminata al Grande fratello 2023?/ Il sondaggio sul televoto della 3a puntata!

Grande fratello 2023, Grecia Colmenares é tra i 4 nominati al televoto: il sondaggio web

Nelle ore che segnate dall’attesa generale per il via alla terza puntata del Grande Fratello 2023, Grecia Colmenares si preannuncia il primo elemento eliminato tra i concorrenti in corsa. Alla seconda puntata del gioco in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, l’attrice venezuelana di soap opera storiche finiva tra i nominati al televoto insieme ai coinquilini nip nella Casa, Vittorio Menozzi, Rosy Chin e Giselda Torresan.

I quattro concorrenti nominati attendono quindi, ora, i risultati al verdetto del televoto, che é previsto nel content della terza puntata del Grande Fratello 2023 in onda nella prima serata a partire dalle 21:30 circa, e intanto ne redigiamo il pronostico in un’anticipazione in esclusiva!

Sulla base del sondaggio online aperto da Mondo TV 24 tra le Instagram stories, a prima firma Serena Granato su Il sussidiario.net si delinea una previsione del televoto, il secondo aperto ad oggi dal conduttore Alfonso Signorini agli spettatori del Grande Fratello 2023.

Chiamati ad esprimere una propria preferenza al quesito “Chi vuoi salvare?”, ai risultati del sondaggio web, l’occhio pubblico premia il “not important people”, Vittorio Menozzi, con il 35% dei voti. Un dato importante per il protagonista non famoso del gioco, che così si consacra come il preferito del pubblico e quindi principale candidato all’immunità dal nuovo girone di nomination per il via al prossimo terzo televoto. Vittorio, quindi, si impone come papabile beneficiario del titolo di immune e per mezzo della possibile immunità, risulterebbe innominabile in seduta delle nuove nomination per il televoto, che tendenzialmente é aperto al Grande Fratello per il rischio eliminazione e/o la decretazione dell’immunità.

Tra gli altri dati, poi, emerge che in seconda posizione e terza, per ordine di gradimento dell’occhio pubblico, tra i concorrenti si classificano alle spalle di Vittorio, Rosy Chin con il 27% e Giselda Torresan per il 23% delle preferenze dell’occhio pubblico. E in ultima posizione, a grande sorpresa per gli spettatori, habemus la “vip” della Casa più spiata d’Italia, Grecia Colmenares, che si assesta così al 15% delle votazioni.

L’ultima classificata, sulla base dei dati del sondaggio aperto sul televoto aggiornati al 18 settembre 2023, data in cui si decreta l’eliminazione, si direbbe quindi l’elemento più a rischio di risultare l’elemento “primo eliminato” dal Grande fratello 2023. Insomma,

