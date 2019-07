Grecia, tromba d’aria: 6 turisti morti e 30 feriti/ Video: due bambini fra le vittime

Una devastante tromba d’aria si è abbattuta nelle scorse ore sulla Grecia, provocando morti, feriti e distruzione. Come riferito a macchia d’olio dai principali organi di informazione online, l’evento ha colpito il nord della penisola Calcidica, nella notte fra mercoledì 10 e giovedì 11 luglio: il bilancio è pesantissimo, sei turisti stranieri morti, e almeno 30 persone rimaste coinvolte. A confermare i numeri della tragedia sono state le forze dell’ordine, mentre i testimoni hanno parlato di un tornado durante almeno una ventina di minuti. “È stato un fenomeno senza precedenti, con venti fortissimi, violente tempeste di grandine”, le parole del capo della Protezione civile ellenica ai microfoni della televisione pubblica Ert: “la Calcidica – ha aggiunto – è stata dichiarata in stato di emergenza”. Così invece ha parlato Athansios Kaltsas, direttore del Centro medico di Nea Moudania: “È la prima volta nella mia carriera di 25 anni che ho vissuto qualcosa del genere. È stato tutto così improvviso”. In fondo uno dei video circolanti nelle ultime ore sul web

GRECIA, TROMBA D’ARIA: 6 TURISTI MORTI E 30 FERITI

Tra le sei vittime vi sarebbe anche un bambino di due anni originario della Russia, travolto da un albero caduto a Cassandra, a circa 70 chilometri di distanza da Salonnico, assieme al padre. Vicino a Propontida, invece, due persone provenienti dalla Repubblica Ceca sono morte dopo che il caravan su cui viaggiavano è stato spazzato via dalle fortissime raffiche di vento provocate dal tornado. Morti infine anche un bimbo rumeno e sua madre, schiacciati dal tetto di un edificio divelto. Dichiarato lo stato di emergenza anche per la regione di Halkidiki, colpita da un violento nubifragio con grandine e vento, e con le temperature scese anche di 10/15 gradi rispetto al caldo di pochi giorni fa. Per l’emergenza sono al lavoro più di 140 pompieri che assieme ai soccorsi medici e alle altre autorità del paese, stanno cercando di mettere in sicurezza la zona colpita. Di seguito il video di quanto accaduto in Grecia

IL VIDEO DEL TORNADO IN GRECIA





© RIPRODUZIONE RISERVATA