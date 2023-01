Green book/ Su Rai 3 il film con Viggo Mortensen e Mahershala Ali

Green book, film in prima serata su Rai 3

Green book è un film drammatico del 2018, che verrà mandato in onda oggi, venerdì 27 gennaio, su Rai 3 a partire dalle ore 21:15.

La pellicola Green book è diretta da Peter Farrelly, noto soprattutto per i suoi lavori col fratello Robert, come Scemo e più scemo e Tutti pazzi per Mary. I due personaggi principali della vicenda sono interpretati da Viggo Mortensen e Mahershala Ali.

La pellicola Green book è tratta da una storia vera, e tra i nomi che hanno firmato la sceneggiatura vi è Nick Vallelonga, figlio di Tony, personaggio a cui la storia del film è ispirata. Tra gli elogi che il film Green book ha ricevuto dal pubblico e dalla critica, in molti si sono spesi riguardo le interpretazioni degli attori protagonisti, in particolare quella di Viggo Mortensen, che col suo personaggio dà un grande impatto alla visione e mostra di sapersi destreggiare con l’accento italoamericano (nella versione italiana è stato doppiato da Pino Insegno). L’anno successivo all’uscita del film, questo ha vinto tre premi Oscar, in particolare quello di miglior film.

Green book, la trama del film

Leggiamo la trama di Green book. Con lo sfondo dell’America razzista degli anni ’60, Tony Vallelonga è un italoamericano squattrinato a sua volta pregiudicato nei confronti dei neri. Un giorno fa la conoscenza di Don Shirley, un noto e ricco pianista afroamericano che gli offre un lavoro come autista e guardia del corpo per il suo imminente tour, che toccherà città in cui la segregazione razziale è ancora ben lontana dall’essere sradicata.

Le personalità dei due non potrebbero essere più diverse, ma dopo qualche iniziale diffidenza Tony accetta l’impiego, e con questo le rigide regole che Don impone, anche grazie all’ingente stipendio che riceverà. Prima di partire per le varie tappe del tour, Tony riceve il ‘green book’ (libro verde): una guida che elenca i luoghi negli Stati Uniti in cui i neri possono entrare senza pericolo.

Durante il viaggio insieme i due si troveranno spesso a litigare, data la differenza di carattere che intercorre fra i due, ma Tony continua a eseguire con diligenza il suo lavoro. Sempre lui avrà modo di vedere da vicino il modo in cui un nero come Don venga trattato dai bianchi in giro per il Paese, e prenderà spesso le difese del suo datore di lavoro che, talvolta, lo rimprovera per questo. I due iniziano comunque a conoscersi meglio e a fare lentamente amicizia, aiutandosi in varie vicende personali man mano che il viaggio continua.











