Green Book/ Video, su Rai 1 il film con Viggo Mortensen (oggi, 17 marzo 2021)

Green Book va in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 di oggi, 17 marzo. È stato realizzato nel 2018 negli Stati Uniti e si ispira alla storia di Don Shirley e Tony Lip, con sceneggiatura di Brian Hayes Currie, Peter Farrelly e Nick Vallelonga. È stato distribuito in Italia grazie alla Eagle Pictures, con la fotografia di Sean Porter, il montaggio di Patrick J. Don Vito, le musiche di Kris Bowers e la scenografia di Tim Galvin. La regia è stata attribuita a Peter Farrelly, che da solo ha curato anche Scemo & più scemo e Comic Movie, ma è più famoso insieme al fratello Bobby in molti altri lavori.

Protagonista principale è l’attore statunitense di origine danese Viggo Mortensen, candidato per tre volte agli Oscar per La promessa dell’assassino, Captain Fantastic e Green Book e in ben quattro occasioni al Golden Globe. Viene affiancato da Mahershala Ali, vincitore di due ambite statuette come miglior attore non protagonista per Moonlight e Green Book. Il cast è completato da Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne e Don Stark.

Green Book, la trama del film

La trama di Green Book è ambientata negli anni Sessanta a New York. Il buttafuori Tony Vallelonga, di origini italiane, noto anche come Tony Lip, deve trovare un nuovo lavoro. Viene assunto come autista e collaboratore da Don Shirley, famoso pianista americano di origini africane. Lo segue in un tour negli Stati Uniti del sud e riceve dal suo capo il Green Book, con una lista di strutture ricettive riservate agli afroamericani. Inizialmente, Tony e Don non si sopportano a causa dei pregiudizi del primo e della presunzione del secondo. A poco a poco, i due iniziano a diventare amici e Tony salva Don da una violenta aggressione, mentre lui gli insegna a scrivere una lettera d’amore a sua moglie. Don viene poi arrestato per una vicenda legata alla sua omosessualità e Tony lo fa liberare tramite una mazzetta.

Il pianista si arrabbia perché odia espedienti così illeciti, quindi i due vengono di nuovo arrestati e Don rivela a Tony di essere addolorato perché impossibilitato a integrarsi nella comunità bianca americana, mentre è odiato da quella afroamericana perché lui suona musica bianca. In occasione di un concerto a Birmingham, a Don viene vietato di cenare insieme ai suoi amici in una sala riservata a un pubblico di bianchi. Tony annulla la performance e conduce il pianista in un locale per afroamericani, dove incanta grazie a uno spettacolo blues. I due amici tornano a New York e si separano. Don torna a casa e va a casa del suo amico Tony, dove viene accolto dai suoi familiari in maniera molto accogliente.

