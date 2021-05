Green Day/ Video spoiler del nuovo singolo sui social

I Green Day torneranno con una nuova canzone. A dirlo sono proprio loro dal profilo Instagram, nel quale hanno pubblicato un video fatto all’interno della sala di registrazione. Nella didascalia del post sono state inserite solo delle emoji a forma di occhi che hanno però contribuito ad accendere la curiosità dei fan. Sempre nel video è possibile vedere il front-man della band californiana al lavoro su nuova musica ed ascoltare un estratto di un pezzo inedito. Quasi tre mesi fa è uscito il loro ultimo singolo ”Here comes the shock”, mentre l’ultimo album in studio risale a febbraio 2020 e si intitola ”Father of All Motherfuckers”. A novembre inoltre Billie Joe Armstrong pubblicò il suo progetto discografico da solista ”No Fun Mondays”.

Il front-man dei Green Day, in diverse interviste, ha rivelato di aver lavorato molto su nuova musica negli ultimi mesi e che sia possibile che delle novità arrivino molto prima del previsto: ”Potremmo realizzare un Ep, un disco vero e proprio o forse solo una nuova canzone, abbiamo diverse opzioni. La questione è solo aspettare che arrivi il momento giusto”. Parlando poi dei pezzi ha detto che il tono è molto più autoironico e divertente: ”Da un lato è autobiografico ma dall’altro, quando lo ascolti bene, puoi notare che c’è un certo tipo di commento sociale in questi testi”.

I Green Day saranno in Italia nel 2022

Erano previste due tappe italiane per il tour dei Green Day, originariamente per il 10 giugno 2020 in occasione del Milano Summer Festival all’Ippodromo SNAI San Siro, e per l’11 giugno 2020 al Firenze Rocks presso la Visarno Arena. A causa della pandemia da Covid e del blocco degli spettacoli dal vivo sono state inizialmente rimandate al 16 giugno 2021 e 17 giugno 2021, ma hanno subito un’ulteriore aggiornamento per il 2022.

Le date sono ora così programmate: il 15 giugno 2022 al Milano Summer Festival presso l’Ippodromo SNAI San Siro, il 16 giugno 2022 alla Visarno Arena per il Firenze Rocks. I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per i rispettivi nuovi concerti. E’ stata inoltre confermata la presenza della band alternative rock statunitense dei Weezer per lo show di apertura di entrambi i live italiani dei Green Day.

